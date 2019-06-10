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Украинцы в соцсетях встали на защиту буковинской школьницы, которую не допустили на выпускной из-за вероисповедания

10.06.2019 / 17:59
Украинцы в соцсетях встали на защиту буковинской школьницы, которую не допустили на выпускной из-за вероисповедания
Центр информации УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Большинство украинцев выразили свое негодование по поводу произошедшего в Задубровке и сказали слова поддержки выпускнице

Центр информации Украинской Православной Церкви предложил украинцам высказать свое мнение об инциденте с выпускницей девятого класса Кристине Велущак в селе Задубровка Черновицкой области, которую не допустили на выпускной вечер из-за того, что она является прихожанкой храма Украинской Православной Церкви.

Опрос размещен на официальной странице Центра информации УПЦ в Facebook и Instagram 10 июня. Пользователям предлагается высказать свое мнение в комментариях. В опросе участвуют пользователи соцсетей из разных регионов Украины, а также за-за рубежа.

Большинство украинцев выразили свое негодование по поводу произошедшего в Задубровке и сказали слова поддержки выпускнице.

«Учитывая тот факт, что в нашей демократической стране установлена свобода вероисповедания, эта ситуация – элементарное нарушение прав человека. Желаю этому ребенку здоровья, вдохновения, исполнения мечтаний и непоколебимой веры и Божьего благословения во всех ее делах», - написала Наталья Соловей.

Многие украинцы считают, что за инцидент на Буковине должны ответить как родители-активисты Православной Церкви Украины, так и педколлектив учебного заведения.

«Буллинг! За это директора и учителя можно судить!», - считает Елена Биличенко.

«Хотелось бы, чтобы эта девочка и её мама увидели, что их поддерживают очень большое количество людей. Пусть знают, что они не одни среди этого мракобесия», - пишет Юлия Авдеева.

«Откровенное циничное нарушение Конституции и дискриминация человека по признаку вероисповедания… Людям навязали эту вражду. Но чиновники из управления образования и учителя должны быть наказаны за то, что допустили буллинг. Это уголовное дело», - уверена Наталья Москаленко.

Валентина Гриценко также напомнила об уголовной ответственности за разжигание религиозной вражды: «Просто ужас! Что здесь можно сказать? Светское демократическое государство, а такое вытворяют. За разжигание вражды можно даже за решетку попасть - статья 161 УК ( Статья 161 УК Украины – «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» - прим. ред.)».

Неравнодушные граждане советуют Кристине и ее семье обратиться в полицию и в министерства.

«Написать заявление в полицию, в Минобразования, Минсоцполитики - пусть каждый даст объяснение и свою точку зрения относительно этой ситуации», - советует Леонид Иноземец. Он также предложил обратиться за разъяснениями к руководству ПЦУ, сторонники которой не пустили девочку на выпускной.

Если инцидент на Буковине останется незамеченным в обществе, подобные ситуации будут повторяться, считает Наталья Дроба.

«Сегодня запретили идти на выпускной, завтра запретят посещать школу, поступать в вуз», - написала она.

Опрос Центра информации УПЦ продолжается, желающие могут оставить свой ответ в Facebook и Instagram.

Как сообщалось, в селе Задубровка Черновицкой области активисты новой Православной Церкви Украины запретили выпускнице девятого класса приходить на выпускной вечер из-за того, что она является прихожанкой УПЦ.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал о том, что в селе Задубровка Черновицкой области религиозная община УПЦ в честь Святого Архистратига Михаила уже более 120 дней молитвенно отстаивает свое право свободно исповедовать Православную веру и защищает свой выбор оставаться в единстве с канонической Церковью во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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