Войти | Зарегистрироваться
19:21

понедельник,
10 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Девятиклассница, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ, отметила его со своей общиной

10.06.2019 / 18:23
Девятиклассница, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ, отметила его со своей общиной
Выпускной на Буковине Источник: Центр информации УПЦ
Далее выпускники отправились отмечать окончание девятого класса, а Кристина с матерью пошли в храм, где девушку поздравила и поддержала ее православная семья

Выпускница девятого класса в селе Задубровка Черновицкой области Кристина Велущак, которую не пустили на выпускной из-за ее принадлежности к Украинской Православной Церкви, отметила его со своей церковной общиной.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказала мать выпускницы Каролина Велущак в интервью Синодальному информационно-просветительскому отделу УПЦ.

По ее словам, они с дочкой всегда являлись прихожанами УПЦ. После того, как в селе начались конфликты на религиозной почве и активисты новой Церкви заявили свои претензии на сельский храм, ее перестали приглашать на родительские собрания, а на Кристину начали давить одноклассники.

«Я директору школы сообщала. Насмехались над ней постоянно, когда она выходила к доске. Она училась на отлично, но они добивались того, чтобы она не получила отличия. Мой ребенок отказывался ходить в школу, плакала две недели, я никак не могла уговорить ее пойти в школу. Затем мы все же уговорили», - рассказала Каролина Велущак.

Она также отметила, что директор учебного заведения приняла сторону активистов ПЦУ, а классный руководитель «боялась, наверное, потому что очень молодая».

По словам матери Кристины Велущак, в день выпуска класс фотографировался отдельно от ее дочери: «Фотографию делали отдельно. Они наняли фотографа отдельно, а у нас был свой фотограф. Они давали четкие указания своему фотографу, кого фотографировать, а кого нет».

Далее выпускники отправились отмечать окончание девятого класса, а Кристина с матерью пошли в храм, где девушку поздравила и поддержала ее православная семья.

«Они поехали в зал праздновать, а мы пошли в церковь, пофотографировались, а затем отпраздновали всей православной семьей. У нас была одна выпускница, был настоятель, он нас поддержал, потому что это было очень морально тяжело, я очень боялась за Кристину», - рассказала мать буковинской выпускницы.

Как сообщалось, в селе Задубровка Черновицкой области активисты новой Православной Церкви Украины запретили выпускнице девятого класса приходить на выпускной вечер из-за того, что она является прихожанкой УПЦ. Центр информации УПЦ предложил пользователям Фейсбук и Инстаграм высказать свою точку зрения по этому инциденту.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.