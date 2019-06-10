Девятиклассница, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ, отметила его со своей общиной

Выпускница девятого класса в селе Задубровка Черновицкой области Кристина Велущак, которую не пустили на выпускной из-за ее принадлежности к Украинской Православной Церкви, отметила его со своей церковной общиной.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказала мать выпускницы Каролина Велущак в интервью Синодальному информационно-просветительскому отделу УПЦ.

По ее словам, они с дочкой всегда являлись прихожанами УПЦ. После того, как в селе начались конфликты на религиозной почве и активисты новой Церкви заявили свои претензии на сельский храм, ее перестали приглашать на родительские собрания, а на Кристину начали давить одноклассники.

«Я директору школы сообщала. Насмехались над ней постоянно, когда она выходила к доске. Она училась на отлично, но они добивались того, чтобы она не получила отличия. Мой ребенок отказывался ходить в школу, плакала две недели, я никак не могла уговорить ее пойти в школу. Затем мы все же уговорили», - рассказала Каролина Велущак.

Она также отметила, что директор учебного заведения приняла сторону активистов ПЦУ, а классный руководитель «боялась, наверное, потому что очень молодая».

По словам матери Кристины Велущак, в день выпуска класс фотографировался отдельно от ее дочери: «Фотографию делали отдельно. Они наняли фотографа отдельно, а у нас был свой фотограф. Они давали четкие указания своему фотографу, кого фотографировать, а кого нет».

Далее выпускники отправились отмечать окончание девятого класса, а Кристина с матерью пошли в храм, где девушку поздравила и поддержала ее православная семья.

«Они поехали в зал праздновать, а мы пошли в церковь, пофотографировались, а затем отпраздновали всей православной семьей. У нас была одна выпускница, был настоятель, он нас поддержал, потому что это было очень морально тяжело, я очень боялась за Кристину», - рассказала мать буковинской выпускницы.

Как сообщалось, в селе Задубровка Черновицкой области активисты новой Православной Церкви Украины запретили выпускнице девятого класса приходить на выпускной вечер из-за того, что она является прихожанкой УПЦ. Центр информации УПЦ предложил пользователям Фейсбук и Инстаграм высказать свою точку зрения по этому инциденту.