Войти | Зарегистрироваться
14:55

четверг,
06 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В более 40 ограблениях церквей по всей Украине подозревают задержанного харьковчанина

06.06.2019 / 13:29
В настоящее время начато уголовное производство по фактам кражи

На счету недавно задержанного полицией церковного вора – более 40 ограблений храмов в разных областях Украины.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, преступную деятельность фигуранта оперативники уголовного розыска документировали несколько месяцев.

Подозреваемый был задержан при попытке переправить за границу одну из старинных икон. В его автомобиле были обнаружены несколько икон, украденных в одной из церквей Запорожской области, а также навигатор и средства для взлома замков и открытия окон.

«Уже установлено, что 30-летний мужчина совершил более 40 краж из храмов по всей территории страны. Злоумышленник присваивал старинные церковные книги, иконы, украшенные серебром и позолотой, и другое церковное имущество. В частности, в Киевской области мужчина похитил старинную икону с золотым напылением весом около 40 килограммов. Краденое злоумышленник переправлял через посредника в соседнее государство. Во время очередной такой попытки его задержали полицейские», – сказано в сообщении.

В настоящее время начато уголовное производство по фактам кражи, проверяется причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям. Решением суда мужчина арестован на два месяца с правом внесения залога в 135 000 гривен.

ограбление, кража, криминал
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.