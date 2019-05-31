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Константинополь не способен решить церковный вопрос в Украине, - РПЦ

31.05.2019 / 11:56
Константинополь не способен решить церковный вопрос в Украине, - РПЦ
Фото: religionpravda.com.ua Источник: Интерфакс
Он отметил, что РПЦ неоднократно подчёркивала стремление и необходимость всеправославного решения по данному вопросу

В Русской Православной Церкви заявили, что Константинопольский патриарх не может разрешить проблему, сложившуюся вокруг Православной Церкви в Украине.

Об этом сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает «Интерфакс».

«Нам известно о том, что архиепископ Хризостом (предстоятель Кипрской православной церкви - ИФ) прилагает определённые усилия с целью разрешения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского патриарха в очередной раз разрешить сложную украинскую ситуацию, которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара», - сказал Владимир Легойда.

Он отметил, что РПЦ неоднократно подчёркивала стремление и необходимость всеправославного решения по данному вопросу, поскольку «в одностороннем порядке не получается этот вопрос решить».

«Думаю, что в какой-то мере можно рассматривать его действия (Хризостома, - ред.) в русле предложения РПЦ (...) Он последовательно ведет переговоры с представителями разных поместных Церквей, говоря о необходимости решения проблемы», - добавил Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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