Стало известно, кто возглавит штаб партии Порошенко

Об этом" рассказали источники в окружении Порошенко.

"Руководителем штаба Петра Порошенко будет Сергей Березенко. Он идет по списку партии "Европейская солидарность", - сказал собеседник УП.

"Странное у нас очищение получается", - добавил он.

По данным УП, руководитель предыдущей кампании - президентской - Виталий Ковальчук удалился от Порошенко и не будет участвовать в избирательной гонке вместе с "Европейской солидарностью".

Напомним: на президентских выборах 2019 года Сергей Березенко был заместителем руководителя избирательного штаба Порошенко.

В течение кампании он координировал работу партийных ячеек БПП по всей стране и отвечал за огромную агитационную сеть #КомандаПорошенко.

Из-за этой сетки у Березенко возникла куча проблем и множество обвинений конкурентов в подкупе избирателей.

Ранее экс-президент Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на большом съезде 31 мая определится с кандидатами в народные депутаты.

По его словам, это должна быть "обновленная партия с новым названием, новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев".

Партия также сменила свое наименование на "Европейская солидарность".

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