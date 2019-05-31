Войти | Зарегистрироваться
12:44

пятница,
31 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский "высвободил" НАБУ за рубежом, упрекнув Порошенко

31.05.2019 / 11:49
Президент Владимир Зеленский поручил МИД безотлагательно проинформировать СЕ и ООН, что НАБУ может прямо сотрудничать и контактировать с антикоррупционными органами других государств.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что по закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовному процессуальному кодексу НАБУ наделено полномочиями центрального органа в международном сотрудничестве в расследовании уголовных производств.

То есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", – заявляет пресс-служба президента.

Зеленский поручил безотлагательно сообщить депозитариям международных многосторонних договоров о признании Украины с 25 января 2015 года НАБУ центральным органом (вместе с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, "отправив соответствующие заявления в шесть определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина".

Источник

НАБУ, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 мая
30 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.