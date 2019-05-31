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В Чешской Церкви отметили, что священников ПЦУ признает только Фанар

31.05.2019 / 11:43
В Чешской Церкви отметили, что священников ПЦУ признает только Фанар
Архимандрит Серафим (Шемятовский) / pccs.ru Источник: Центр информации УПЦ
Как сообщалось ранее, викарий Сербского Патриарха, епископ Моравичский Антоний (Пантелич) отметил, что Европейский союз замалчивает факты притеснений верующих УПЦ в Украине

Хиротонию священников Православной Церкви Украины не признает ни одна Церковь, кроме Константинопольской.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архимандрит Серафим (Шемятовский) на Telegram-канале «Церковь сегодня».

«Несмотря на все усилия, предпринимаемые высшим руководством ПЦУ-СЦУ, ее нынешний статус на межцерковном уровне остается неизменным. В данный момент она признана только Константинопольским патриархатом. Сомнительность хиротоний участников ПЦУ, сама каноничность ее появления и сопряженные с этим действия патриарха Варфоломея вызывают серьезные вопросы у остальных предстоятелей православных Церквей», – сказал архимандрит Серафим.

Как сообщалось ранее, викарий Сербского Патриарха, епископ Моравичский Антоний (Пантелич) отметил, что Европейский союз замалчивает факты притеснений верующих УПЦ в Украине.

В мае 2019 года в защиту верующих канонической Церкви Украины высказался и викарий Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна Х епископ Эрзурумский Кайс (Садик). Он призвал мировую общественность потребовать, чтобы новая власть Украины прекратила притеснения верующих и вернула УПЦ отобранное у нее имущество.

Источник: Inpress.ua
Чехия, ПЦУ
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