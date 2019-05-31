В Чешской Церкви отметили, что священников ПЦУ признает только Фанар

Хиротонию священников Православной Церкви Украины не признает ни одна Церковь, кроме Константинопольской.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии архимандрит Серафим (Шемятовский) на Telegram-канале «Церковь сегодня».

«Несмотря на все усилия, предпринимаемые высшим руководством ПЦУ-СЦУ, ее нынешний статус на межцерковном уровне остается неизменным. В данный момент она признана только Константинопольским патриархатом. Сомнительность хиротоний участников ПЦУ, сама каноничность ее появления и сопряженные с этим действия патриарха Варфоломея вызывают серьезные вопросы у остальных предстоятелей православных Церквей», – сказал архимандрит Серафим.

Как сообщалось ранее, викарий Сербского Патриарха, епископ Моравичский Антоний (Пантелич) отметил, что Европейский союз замалчивает факты притеснений верующих УПЦ в Украине.

В мае 2019 года в защиту верующих канонической Церкви Украины высказался и викарий Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна Х епископ Эрзурумский Кайс (Садик). Он призвал мировую общественность потребовать, чтобы новая власть Украины прекратила притеснения верующих и вернула УПЦ отобранное у нее имущество.