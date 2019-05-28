Премьер Греции объявил досрочные выборы после поражения на выборах в Европарламент

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Партия СИРИЗА заняла второе место на европейских выборах, уступив примерно на 9% главной оппозиционной партии "Новая демократия".

Одновременно в воскресенье проводился и первый тур выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов. Второй тур состоится 2 июня.

"Результаты выборов не достойны наших ожиданий. Сразу после второго тура муниципальных выборов я пойду к президенту Республики и попрошу его о досрочных выборах", - сказал Ципрас.

По его словам, нынешний результат дает оппозиции право ставить под сомнение весь ход выхода из кризиса, а также план СИРИЗА о предоставлении поддержки большинства общества, бросить вызов этому историческому проекту в целом.

Напомним, Правоцентристский и левоцентристский блоки в Европарламентепотеряли общее большинство и впервые не смогут сформировать "большую коалицию" на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.

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