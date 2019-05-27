Результаты внеочередных выборов в Раду объявят до 6 августа

Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов 21 июля на сайте ЦИКа.

Согласно календарному плану, Государственная казначейская служба должна перечислить ЦИКу средства на подготовку и проведение внеочередных выборов до 26 мая.

При этом партии должны предоставить списки кандидатов в депутаты с 24 мая по 10 июня включительно.

Также кандидаты в порядке самовыдвижения должны подать свои кандидатуры в депутаты парламента с 24 мая по 10 июня включительно.

Согласно документу, до 28 июня партии должны внести представление по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на бумажных носителях и в электронном виде.

Отмечается, что ЦИК принимает решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе или об отказе в их регистрации в течение 5 дней со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты.

Кроме этого, в течении 3 дней в случае регистрации кандидатов в депутаты, ЦИК выдает представителю партии в ЦИКе с правом совещательного голоса удостоверения кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе.

При этом об отмене решения в регистрации кандидата в депутаты партия или кандидат в депутаты может заявить до 8 июля включительно.

Регистрация ЦИКом кандидатов в депутаты заканчивается 25 июня включительно.

Согласно календарному плану, ЦИК обязан сформировать избирательные бюллетени для голосования до 26 июня.

Отмечается, что окружная избирательная комиссия (ОИК) до 5 июля включительно должна сформировать участковые избирательные комиссии (УИК) обычных и специальных избирательных участков.

Согласно календарному плану, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 19 июля (в 00:00 последней пятницы перед днем голосования).

Голосование пройдет 21 июля с 08:00 до 20:00.

Напомним, Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.

Тем временем, ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

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