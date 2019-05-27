Войти | Зарегистрироваться
12:28

понедельник,
27 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Результаты внеочередных выборов в Раду объявят до 6 августа

27.05.2019 / 11:24
Центральная избирательная комиссия должна объявить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, до 5 августа включительно.

Об этом говорится в Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов 21 июля на сайте ЦИКа.

Согласно календарному плану, Государственная казначейская служба должна перечислить ЦИКу средства на подготовку и проведение внеочередных выборов до 26 мая.

При этом партии должны предоставить списки кандидатов в депутаты с 24 мая по 10 июня включительно.

Также кандидаты в порядке самовыдвижения должны подать свои кандидатуры в депутаты парламента с 24 мая по 10 июня включительно.

Согласно документу, до 28 июня партии должны внести представление по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на бумажных носителях и в электронном виде.

Отмечается, что ЦИК принимает решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе или об отказе в их регистрации в течение 5 дней со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты.

Кроме этого, в течении 3 дней в случае регистрации кандидатов в депутаты, ЦИК выдает представителю партии в ЦИКе с правом совещательного голоса удостоверения кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе.

При этом об отмене решения в регистрации кандидата в депутаты партия или кандидат в депутаты может заявить до 8 июля включительно.

Регистрация ЦИКом кандидатов в депутаты заканчивается 25 июня включительно.

Согласно календарному плану, ЦИК обязан сформировать избирательные бюллетени для голосования до 26 июня.

Отмечается, что окружная избирательная комиссия (ОИК) до 5 июля включительно должна сформировать участковые избирательные комиссии (УИК) обычных и специальных избирательных участков.

Согласно календарному плану, предвыборная агитация заканчивается в 00:00 19 июля (в 00:00 последней пятницы перед днем голосования).

Голосование пройдет 21 июля с 08:00 до 20:00.

Напомним, Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

24 мая началась избирательная кампания внеочередных выборов депутатов Верховной Рады.

Тем временем, ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.

Источник 

выборы, ЦИК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
25 мая
24 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.