Митрополит Антоний (Паканич) рассказал, почему быть верующим человеком – очень сложно

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал, почему неверующие процветают, а быть христианином очень сложно.

Размышления владыки на эту тему опубликованы на сайте издания «Комсомольская правда в Украине».

«Доводилось ли вам достигнуть чего-то стоящего в жизни легко? Постигали ли вы какую-либо важную истину, не прибегая к тяжелому труду?

На самом деле все добрые дела и хорошие достижения, имеющие последствия на протяжении всей жизни или даже в вечности, всегда достигаются прохождением пути с наибольшим сопротивлением», - сказал владыка Антоний.

Митрополит рассказал, почему верующим бывает сложно.

«В Священном Писании есть место, где христиане недоумевают, почему мирские, неверующие люди процветают, в то время как быть христианином очень сложно.

Дело в том, что христианин - это человек, который имеет реального и неусыпного врага, который желает убийств и разрушений. Нравится нам это или нет, но просыпаясь каждое утро, мы берем курс на столкновение с этим врагом, если совершаем какие-то добрые дела.

Итак, верующие люди имеют бодрствующего врага, который мечтает их уничтожить. Мирские люди, не верующие в Бога, - не угроза для него. Они идут своим широким путем, на котором им никто не устраивает препятствий», - считает управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, почему искушения происходят часто в воскресенье.

«Враг занимает четкую позицию против христиан, но позиция Бога как по отношению к христианам, так и по отношению ко всем людям - это любовь и милосердие. Его единственное желание - это простить и помиловать. Бог - не враг грешников, Он их лучший друг.

Кажется, что сопротивление Богу присуще в основном людям неверующим, которые противопоставили себя Богу, но, как показывает опыт, оно может исходить и от самых близких людей. Даже часто от тех, кто с тобой по одну сторону баррикад. Иногда и мы сами противостоим другим христианам в исполнении добрых поступков.

Один из примеров тому - воскресный день. Он всегда кажется сложным. В этот день тяжело раньше встать, чтобы не опоздать в храм на богослужение. Муж с женой могут поссорится с самого утра. Дети, кажется, начинают ныть больше чем обычно и в самый неподходящий момент. Это и есть наша борьба. Враг всеми силами пытается остановить семью от похода в храм и сохранения мира и спокойствия перед Причащением», - отметил он.

Управделами УПЦ напомнил, что в Библии говорится об искушениях.

«Иисус Христос распознавал действие врага даже в Своих учениках: "Отойди от меня, сатана", - говорит Он апостолу Петру. Именно тому Петру, которого он ранее назвал краеугольным камнем будущей Церкви!

Когда Иисус Христос призывает нас креститься, он обещает нам Жизнь Вечную, а не легкую. Идти за Христом - значит идти по узкому пути, пути с наибольшими препятствиями.

Священное Писание предупреждает нас, что мы будем иметь скорбь и все, что мы ни делаем, есть война против врага. Нам не говорят устроиться поуютнее, укутавшись в одеяло, нам завещают надеть военные доспехи. И совсем не для комфорта, но для защиты во время битв. И не только в больших и серьезных, но и в ежедневном бою.

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Ефесянам, 6:11).

Если вы искренне решили для себя стать на путь веры и творения добра и что-то простое и обычное вдруг кажется сложнее, чем должно быть, - не отчаивайтесь! Если вы встретили сопротивление, ободритесь - вы на верном пути! Продолжайте идти!», - сказал митрополит.