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В Страсбурге епископ УПЦ принял участие в освящении православного храма

27.05.2019 / 11:18
В Страсбурге епископ УПЦ принял участие в освящении православного храма
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
От имени жителей города собравшихся поздравил мэр Страсбурга Р. Рис

В Страсбурге (Франция) состоялось великое освящение ставропигиального храма Всех святых, которое совершил Патриарх Кирилл.

По приглашению настоятеля храма архимандрита Филиппа (Рябых) в освящении принял участие глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

За богослужением пел хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Леонтия (Тупкало).

В числе приглашенных гостей на праздничное богослужение также была глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик).

От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия епископ Виктор передал в дар для иконостаса храма Всех святых написанную сестрами Свято-Архангело-Михайловского монастыря Одессы икону новомучеников и исповедников ХХ века и напрестольное Евангелие.

От имени жителей города собравшихся поздравил мэр Страсбурга Р. Рис.

«Пусть эта церковь служит православной общине, людям Страсбурга и его окрестностей, - сказал он. - Пусть она позволит им возносить молитвы и служить Господу, как требует того вера».

Источник: Inpress.ua
Франция, УПЦ
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