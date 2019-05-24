В Раду проходит 4 партии, у "Слуги народа" почти 30%

Об этом свидетельствуют результаты ролингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

Согласно обнародованным в четверг данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 7,3%, ВО "Батькивщина" - 7,1%.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,2%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,2%.

Напомним: недавно другое социологическое исследование показало, что в партии "Владимира Зеленского" 43,8% поддержки.

Верховная Рада не внесла в повестке дня законопроект президента Украины по изменению избирательно законодательства, предусматривающих введение пропорциональное избирательное системы и снижение проходного барьера до 3%.

Источник