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В США предлагают увеличить помощь Украине в оборонном бюджете

24.05.2019 / 16:29
Сенат Соединенных Штатов Америки предлагает увеличить до 300 млн долларов и существенно расширить политику помощи по безопасности Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Об этом сообщает посольство Украины в США.

 

По данным посольства, Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления помощи по безопасности Украине, что на 50 млн долларов превышает ассигнование 2019 года.

Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

"Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.

Закон о "бюджете США на 2020 на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и палатой представителей и подписания президентом США.

Также в посольстве выразили благодарность Комитету по вооруженным силам Сената "за важное решение, направленное на усиление безопасности и оборонной помощи США Украинскому государству в борьбе с российской агрессией, что продолжается".

Напомним, в палату представителей Конгресса США внесен законопроект об увеличении финансирования противодействия Российской Федерации на 30 млн долларов. В частности, Конгресс США запросил по меньшей мере 280 млн долларов на финансирование Фонда по противостоянию российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020).

Добавим, 20 мая группа законодателей призвали президента США Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой устранить угрозу безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники.

Источник 

США, оборона
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