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Указ о роспуске Рады и дате новых выборов вступил в силу

24.05.2019 / 10:12
Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и дате назначения выборов в парламент на 21 июля 2019 года опубликовали в "Урядовому кур'єрі".

Об этом говорится в правительственном издании от 23 мая.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в указе.

Также этим указом президент назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, с 23 мая.

Ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька заявила, что со следующего дня после публикации указа президента о роспуске Верховной Рады в Украине стартует избирательный процесс.

Напомним: 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019.

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.

Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.

Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.

Источник

Рада, роспуск ВР
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