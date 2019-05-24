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В Церкви считают, что современному миру нужна литература, которая «примиряет»

24.05.2019 / 10:29
Патриарх Кирилл заявил, что русская литература переживает кризис постмодернизма

Патриарх Кирилл заявил, что русская литература переживает кризис постмодернизма, и для его преодоления ей нужны авторы, подобные Александру Пушкину.

«Сегодня нам очень нужна литература, которая бы примирила постмодернистскую реальность с вечными нравственными принципами и ценностями. Нам нужны новые Пушкины, которые могли бы "чувства добрые" "лирой пробуждать", не идеализируя, но и не опошляя при этом мир существующий, а свидетельствуя при этом о высших ценностях, стремиться к познанию которых призван каждый человек», - сказал Патриарх в четверг на вручении патриаршей литературной премии, передает «Интерфакс».

Пушкин, по его мнению, «сумел примирить новый мир со старым, а вернее с вечными основами бытия, сумел выразить этот хрупкий баланс удивительно точным и образным языком, вобравшим в себя богатство и церковно-славянского, и меткость разговорного русского народного языка».

Сегодня, как считает Патриарх, общество стоит перед культурным вызовом: современное литературное творчество воспринимается большинством писателей как «определенная форма игры, где нет и не может быть по определению сколь-нибудь серьезных и глубоких идей».

«Торжество нигилизма, эстетизма, декаданса, циничного, гедонистического, вызывающего эпатаж - вот печальные плоды постмодернистской реальности в литературе», - посетовал он.

Источник: Inpress.ua
литература, РПЦ, патриарх Кирилл
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