Зеленский издал указ о роспуске Рады и назначил новые выборы

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", - говорится в указе.

Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним: 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей инаугурационной речи он заявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая Зеленский провел консультации с руководителями парламентских фракций по вопросу роспуска парламента. После этого сообщалось, что досрочные выборы парламента могут пройти 21 или 28 июля.

Речь шла также о созыве внеочередного заседания Верховной Рады, на котором должно рассматриваться одновременно изменение избирательного законодательства и кадровые назначения.

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил также, что даже после указа о роспуске Рады она должна продолжить свою полноценную работу до принесения присяги новоизбранным парламентом.

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