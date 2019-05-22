В день Николая Летнего Предстоятель УПЦ возглавляет богослужение в Покровском монастыре столицы

В день Николая Летнего, 22 мая, Митрополит Онуфрий возглавляет богослужение в Свято-Покровском монастыре столицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, 21 мая, накануне дня памяти святителя и чудотворца Николая, Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, прихожане и паломники Киево-Печерской обители.