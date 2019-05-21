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На Ровенщине продолжаются церковные баталии, - СМИ

21.05.2019 / 17:37
На Ровенщине продолжаются церковные баталии, - СМИ
На Ровенщине продолжаются церковные баталии / НАШ Источник: Українські новини
По словам протоиерея Виктора, действия происходят по рейдерской схеме

Украинская Православная Церковь заявляет о захвате своих храмов Ровенской епархии, и преследовании священников со стороны сторонников Православной церкви Украины.

Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на сюжет телеканала «НАШ.Макси-ТВ».

По словам протоиерея Виктора, действия происходят по рейдерской схеме. К преступлениям против УПЦ присоединяются не только сторонники новосозданной церкви. Активно поддерживает ПЦУ и местная власть. Именно ее руками оказывается сильное давление. В свою очередь, представители власти в своих действиях проблем не видят.

«На наши обращения областная администрации внимания не обращает, подыгрывая конкретно одной религиозной организации в Ровенской области и осуществляется перерегистрация статутов. Далее привозят активистов, которые режут замки, захватывают храмы и бьют верующих. Мы обращались в полицию, но нам даже отказывают в регистрации уголовное дела», - рассказал протоиерей.

Также, как заверяют священники, новой формой давления в регионе стала фабрикация дел со стороны СБУ. Проводятся допросы священнослужителей с целью давления.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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