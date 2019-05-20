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На Закарпатье в пгт Ясиня сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

20.05.2019 / 13:05
На Закарпатье в пгт Ясиня сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ
В пгт Ясиня активисты ПЦУ пытались захватить храм УПЦ Источник: 112-Украина
В свою очередь присутствующие прихожане отдали 384 голоса за верность Украинской Православной Церкви во главе с предстоятелем, Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием

В Закарпатской области представители ПЦУ в пгт Ясиня Раховского района предприняли попытку завладеть храмом в честь Рождества Божией Матери, хотя по уставу религиозная община относится к УПЦ. В течение недели местных жителей запугивали всесторонними угрозами, поэтому настоятель был вынужден обратиться в полицию, чтобы попросить защиты.

Как сообщает «112- Украина» со ссылкой на «Перший.com.ua», в воскресенье верующие общины как обычно пришли на богослужение, чтобы помолиться за мир. В конце службы на территорию храма начали собираться другие люди, которые «кучковались» и не заходили в церковь.

Как оказалось позже, среди них были и греко-католические и католические верующие, причем из других населенных пунктов.

«После 14 часов сборы таки начались, во время которых настоятель протоиерей Александр Гашпарович отметил на все правовые аспекты деятельности общества именно УПЦ, предложив провести голосование с указанием места жительства. Это усилило бурное перекрикивание и словесные оскорбления в сторону прихожан от сторонников ПЦУ. Как результат, ни одного голоса на верность Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию», – пишет СМИ.

В свою очередь присутствующие прихожане отдали 384 голоса за верность Украинской Православной Церкви во главе с предстоятелем, Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. После длительных препирательств с законными владельцами церковного здания, они покинули территорию храма.

Журналисты напоминают, что история о рейдерства по данной общине продолжается с февраля, когда впервые были проведены собрания, на которых единогласно высказались «за» УПЦ. За неделю представители ПЦУ организовали свои выборы, фальсифицировав результаты, и предложили поочередное служение. Община храма отказалась, поэтому было назначено повторное голосование на 19 мая.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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