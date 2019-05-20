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Митрополит Онуфрий принял участие в инаугурации избранного президента Украины

20.05.2019 / 12:47
Предстоятель УПЦ принял участие в инаугурации Владимира Зеленского

Сегодня, 20 мая, состоялось торжественное заседание Верховной Рады, на котором принял присягу избранный президент Владимир Зеленский.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в торжественной церемонии. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.
После выполнения всех прописанных в Законе процедур, новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие, провозгласил присягу украинскому народу.

Председатель Конституционного Суда Украины объявил, что новоизбранный президент вступил на соответствующую должность. Глава государства после получения удостоверения президента Украины и символов власти (личной печати и булавы), произнес инаугурационную речь.

Как сообщалось, 22 апреля Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил приветствие кандидату в Президенты Украины Владимиру Зеленскому с победой на выборах, в котором пожелал ему Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу. А 30 апреля состоялась встреча Предстоятеля УПЦ с новоизбранным президентом.

Источник: Inpress.ua
инаугурация, УПЦ
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