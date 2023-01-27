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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона

29.01.2023 / 16:51 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
російські окупанти покинули триметрового пітона в палаючому танку. Відомо, що змію викрали з елітної лазні під час окупації Куп'янська.

Врятованого бійцем ЗСУ плазуна назвали "Куп'янськом". Зазначають, що він може бути Петрушею, який жив на Харківщині у готельно-ресторанному комплексі "Камелот".

Адміністраторка готелю Валентина Литвинова дізналась про інцидент зі ЗМІ. Каже, що плазун був підопічним у готелі, який наразі зруйнований внаслідок обстрілів.

Жінка розповіла, що адміністратори та покоївки "Камелота" доглядали за пітоном, він жив у тераріумі в холі готелю, там був обігрів та хороші умови. Плазуна звуть Петя, доглядачі лагідно називали його Петрушею.

Варто зазначити, що його привезли у готель, коли він був ще зовсім маленьким, а зараз Петі майже 20 років.

Адміністраторка готелю каже, що Петя – це єдиний пітон на весь Куп'янськ, тому, ймовірніше за все, саме його і викрали окупанти.

"Ми такі раді були, що йому вдалося вижити", – каже Литвинова.

Після деокупації жінка виїхала з Куп'янська, тож про долю пітона Петі нічого не знала. Однак тепер вона хоче навідати колишнього підопічного. Жінка висловила щиру вдячність військовому Богдану за порятунок пітона й Дмитру Шабанову за піклування про Петю.

пітон
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