Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета

Про це повідомляє FREEДОМ.

“Третій день не можу прийти до тями. Я буквально 15 хвилин пройшла повз цей будинок, зайшла до себе в квартиру, і стався цей вибух. Я одразу вибігла на вулицю, у мене поруч діти, онуки. Це неможливо описати словами”, — поділилася жінка.

“Здебільшого вимагаємо надання далекобійних ракет ATACMS, які можуть завдавати ураження по аеродромах. Ракет у них (у Росії, — ред.) багато, а носіїв не багато. Треба не знищувати ракети, а знищити носії. Це буде найефективніша справа”, — пояснив учасник акції.

“Це нелюди, нелюди, вони радіють тому, що вони зробили. І хочу звернутися до світової спільноти — ми такі ж люди, як і ви. Почуйте нас, побачте нас, допоможіть, закрийте наше небо! Дайте все, що нам треба, будь ласка”, — звернулася учасниця акції.