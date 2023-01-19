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Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета

18.01.2023 / 17:37 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
17 січня жителі міста Дніпро провели стихійну акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета. Люди вимагали закрити небо над Україною.

Про це повідомляє FREEДОМ.

“Третій день не можу прийти до тями. Я буквально 15 хвилин пройшла повз цей будинок, зайшла до себе в квартиру, і стався цей вибух. Я одразу вибігла на вулицю, у мене поруч діти, онуки. Це неможливо описати словами”, — поділилася жінка.

“Здебільшого вимагаємо надання далекобійних ракет ATACMS, які можуть завдавати ураження по аеродромах. Ракет у них (у Росії, — ред.) багато, а носіїв не багато. Треба не знищувати ракети, а знищити носії. Це буде найефективніша справа”, — пояснив учасник акції.

“Це нелюди, нелюди, вони радіють тому, що вони зробили. І хочу звернутися до світової спільноти — ми такі ж люди, як і ви. Почуйте нас, побачте нас, допоможіть, закрийте наше небо! Дайте все, що нам треба, будь ласка”, — звернулася учасниця акції.

Дніпро
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