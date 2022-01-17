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Исследователям удалось заснять очень редкий вид осьминога-одеяло

17.01.2022 / 12:36
Исследователям удалось заснять очень редкий вид осьминога-одеяло
На северо-востоке Австралии над Большим Барьерным рифом исследователи наткнулись на очень редкий вид осьминога Tremoctopus spp с причудливым ярко-красной окраской. Что поразило ученых больше всего, так это необычный вид существа.

Тело осьминога напоминает одеяло или плащ, пишет Фокус со ссылкой на IFLS.

"Как оказалось, мы наткнулись на осьминога-одеяло. Эти животные — редко встречающийся вид пелагических осьминогов, которые проводят весь свой жизненный цикл в открытом океане. Первый живой самец этого вида был замечен только в 2002 году", — рассказала Джасинта Шеклтон, морской биолог и специалист по рифам.

Стоит отметить, что пелагические организмы — растения или животные, обитающие в пелагиали — в толще или на поверхности воды.

Шеклтон наткнулся на молодую самку одеяла-осьминога, когда плавала у берегов острова Леди-Эллиот, кораллового острова, находящегося на южной оконечности Большого Барьерного рифа. Эти воды находятся в строго охраняемой "Зеленой зоне", что делает их пристанищем для разнообразной дикой природы (включая розовых скатов манта), но, по словам Шеклтона, увидеть здесь самку осьминога — это, безусловно, встреча, которая бывает раз в жизни.

С трудом сдерживая свое волнение и задерживая дыхание во время подводного плавания, Шеклтон, к счастью, все же смогла сделать несколько фотографий и видеозаписей осьминога, который поражает своей красотой.

Однако, как мы знаем, красота бывает обманчива и одеяло-осьминог — не исключение, так как применяет довольно необычную охотничью стратегию, отрывая щупальца от ядовитых медуз и используя их в качестве оружия.

Взрослая самка Tremoctopus spp может достигать около 2 м в длину, а самец всего лишь 2,4 см, что представляет собой самое большое расхождение в размерах между представителями двух полов в животном царстве. Поэтому не удивительно, что процесс спаривания у этого вида проходит довольно трудно.

Более того, для самцов спаривание почти всегда является фатальным. В процессе у них отламывается модифицированная для спаривания рука, известная как гектокотиль, вскоре после чего они умирают.

осьминог, Большой Барьерный риф
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