Пьяный муж чиновницы МОН устроил ДТП в Киеве

Как пишет Сегодня, об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как стало известно, пьяный мужчина за рулем KIA Sorento спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями. Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях".

Как оказалось, мужчина в браке с чиновницей Министерства образования и науки Украины Галиной Калиневич. Его зовут Николай Кучер.

На место аварии быстро приехала сама чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности.

Стоит отметить, что пьяный водитель отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.