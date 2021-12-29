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Как россияне обживают аннексированный Крым

29.12.2021 / 14:40
Как россияне обживают аннексированный Крым
Россияне обживают украинский Крым? На полуострове говорят о тенденции отдавать приоритет переехавшим перед местными жителями.

Даже некоторые пророссийские крымчане считают, что Россия «оказалась для них мачехой», пишет Главком.

В Крымской правозащитной группе отмечают, что у крымчан отбирают собственность, особенно если она имеет коммерческое значение, и через разные схемы она переходит к представителям Российской Федерации.

Опрошенные крымчане рассказали, что ощущают на себе последствия перенаселения Крыма: очереди в детские сады, перегруженные коммунальные сети, существенный рост количества машин. Исследовать демографический состав населения Крыма сложно, отмечают украинские правоохранители.

По разным оценкам, с 2014 года на полуостров переехало от 600 до 800 тысяч россиян.

россияне, Россия, Крым
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