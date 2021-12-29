Как россияне обживают аннексированный Крым

Даже некоторые пророссийские крымчане считают, что Россия «оказалась для них мачехой», пишет Главком.

В Крымской правозащитной группе отмечают, что у крымчан отбирают собственность, особенно если она имеет коммерческое значение, и через разные схемы она переходит к представителям Российской Федерации.

Опрошенные крымчане рассказали, что ощущают на себе последствия перенаселения Крыма: очереди в детские сады, перегруженные коммунальные сети, существенный рост количества машин. Исследовать демографический состав населения Крыма сложно, отмечают украинские правоохранители.

По разным оценкам, с 2014 года на полуостров переехало от 600 до 800 тысяч россиян.