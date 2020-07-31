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NASA успешно запустило миссию на Марс

31.07.2020 / 09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на ракете-носителю Atlas V успешно запустило миссию Mars 2020 вместе с марсоходом Perseverance.

Запуск ракеты Atlas V произошел в 14:50 по киевскому времени с космодрома SLC-41 на мысу Канаверал во Флориде.

Через 53 минуты миссия успешно была выведена на орбиту, откуда она будет направляться на Красную планету.

Ожидается, что велосипед должен осуществить посадку на Марсе в кратере Иезерово 18 февраля 2021.

Марсоход Perseverance искать признаки древнего микробного существования на Красной планете. Он также поможет составить характеристику климата и геологии планеты, и будет первой планетарной миссией по сбору образцов марсианского камня и реголита (сломанного камня и пыли).

Отмечается, что запуск миссии Mars 2020 втрое откладывался из-за технических проблем.

Источник

NASA, Марс
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