NASA успешно запустило миссию на Марс

Запуск ракеты Atlas V произошел в 14:50 по киевскому времени с космодрома SLC-41 на мысу Канаверал во Флориде.

Через 53 минуты миссия успешно была выведена на орбиту, откуда она будет направляться на Красную планету.

Ожидается, что велосипед должен осуществить посадку на Марсе в кратере Иезерово 18 февраля 2021.

Марсоход Perseverance искать признаки древнего микробного существования на Красной планете. Он также поможет составить характеристику климата и геологии планеты, и будет первой планетарной миссией по сбору образцов марсианского камня и реголита (сломанного камня и пыли).

Отмечается, что запуск миссии Mars 2020 втрое откладывался из-за технических проблем.

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