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Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику

05.05.2020 / 10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
Из-за ливня в столице 4 мая гидрослужба коммунальной корпорации "Киевавтодор" работает в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации в Facebook.

"Возле проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро «Дорогожичи» и вблизи станции метро "Левобережная", - говорится в сообщении.

Также коммунальщики накануне очищали стоки от грязи.

"Это проводим и сейчас. Ведь шквальный ветер срывает листья, оно вместе с мусором закрывает решетки ливнестоков", - говорится в сообщении от 4 мая.

В случае обнаружения мест подтоплений Киевавтодор просит обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19

Источник

гроза, ливень, Киев
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