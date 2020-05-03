В NASA показали вертолет для исследования Марса

Об этом сообщается на сайте NASA.

Как отмечается, вертолет Ingenuity («Изобретательность») станет частью миссии Mars 2020, которая должна стартовать в июле этого года.

Название аппарата было определено по результатам конкурса, в котором победила ученица средней школы из штата Алабама (США) Ваниза Рупани.

Кроме вертолета, который должен вести съемки Марса с воздуха, в миссии будет участвовать марсоход Perseverance («Настойчивость»).

Благодаря Ingenuity исследователи надеются изучить труднодоступные участки Марса.

Посадка вертолета на Красную планету намечена на февраль 2021 года.

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