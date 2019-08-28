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Сильные дожди затопили улицы Мадрида

28.08.2019 / 09:24
Сильные дожди затопили улицы Мадрида
Мощные ливни с градом затопили улицы столицы Испании Мадрида.

Об этом сообщает Euronews.

“Улицы Мадрида превратились в бурные реки после того как мощные ливни с градом обрушились на испанскую столицу”, - говорится в сообщении.

Движение транспорта было остановлено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт. Местные жители говорят, что подобного никогда не видели. Сейчас они вместе с пожарными пытаются привести улицы в порядок.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило "оранжевый" уровень опасности.

Всего от непогоды пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.

 

Источник

дожди, Испания, Мадрид
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