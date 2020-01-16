Архитектура западно-украинского сепаратизма

Принято считать, что сепаратизм в Украине только один — восточный, в пределах непризнанных ДНР и ЛНР. Однако, чем активнее президент Зеленский рвется в НАТО и продвигает евроинтеграцию, тем заметнее становятся конфликты Украины со своими ближайшими соседями, Польшей, Венгрией и Румынией, которым совершенно не нужно присутствие Украины в НАТО целиком, зато очень нужны отдельные территории Львовщины, Буковины и Закарпатья.

Попробуем разобраться, в чем же выражаются эти территориальные претензии, кто главные проводники сепаратизма в Западной Украине и что ждет регион в случае войны России и Украины.

Украинцам давно известна практика поддержки этнических меньшинств со стороны приграничных стран, выражающаяся в выдаче паспортов (по информации 2013-го года около 100 тыс. румын и 100 тыс. венгров имели второй паспорт), финансировании языковых школ и помощи с трудоустройством. Однако, инструментарий этой «поддержки», а по сути — проекции иностранного геополитического влияния, сильно изменился в 2014 году.

Тогда, воспользовавшись политическим кризисом, этнические венгры Закарпатья выдвинули политические требования о расширенной автономии, признании двойного гражданства и легализации образования на венгерском языке. Чуть позднее, с началом войны на Донбассе, венгры единым фронтом выступили против призыва в ряды ВСУ. Эти требования широко поддержали польские и румынские общины. Однако в Киеве их проигнорировали, сочтя это недовольство ситуативным и не угрожающим территориальной целостности Украины, в отличие от сепаратистов на востоке.

Для наглядного представления о численности этнических общин, локально проживающих на западе Украины, придется обращаться к последней доступной статистике (перепись не проводилась с 2001 года). На тот момент, в Закарпатской области венгры составляли 12,1% населения (есть даже отдельные населенные пункты, в которых живут только венгры), 12,5% румын проживают в Черновицкой области, 5% молдаван — в Одесской области и 3,5% поляков — в Житомирской области.

Отношения между восточноевропейскими соседями резко ухудшились в сентябре 2017 года после того, как Верховная Рада приняла «Закон об образовании», который запрещал жителям Украины обучаться на каких-либо языках, кроме украинского. Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские чиновники не должны помогать ни одной украинской инициативе в международных организациях. Одновременно с этим, когда-то рьяные сторонники украинской евроинтеграции, Польша, Румыния и Венгрия стали всячески блокировать контакты Украины и НАТО, настаивая, чтобы Киев перестал дискриминировать этнические меньшинства.

В этот раз арсенал из инструментов по оказанию влияния на регионы Западной Украины пополнился поддержкой не только культурных форумов и образовательных программ, но и ультраправых неонацистских организаций, которые в свободное от маршей время учатся обращаться с оружием и методам диверсионной работы.

Поддержка радикальных националистов в Западной Украине происходит по схеме поддержки существующих или создания автономных ячеек уже активных радикальных движений, действующих на территории Польши (Национально-радикальный лагерь, Лагерь Великой Польши, Смена), Румынии (Новые правые) и Венгрии (Легион Венгрии). «Легион Венгрии» — наиболее заметная ультраправая военизированная организация, громко заявившая о своих претензиях на территорию украинского Закарпатья в апреле 2019, когда отряды «легионеров», несмотря на противодействие властей в Киеве, прошлись маршем по улицам Ужгорода. Тот же венгерский «Легион» активно помогает движению «Карпатська Сiч» (так назывались повстанческие отряды 1938-1939 гг., сформировавшие ядро Организации украинских националистов).

Среди других локальных группировок то и дело в СМИ появляются: «Национальный корпус Львовщины», «Национальные дружины Львовщины» и Общественное формирование «Патриот».

И эта работа принесла свои плоды. В апреле 2019 года, во время выборов Президента Украины за активного «прозападника» Петра Порошенко на Львовщине проголосовали 63,73% избирателей, при этом Порошенко не одержал победы ни в одной из украинских областей, кроме Львовской. Также высокий результат получился в Тернопольской (46,68%) и Ивано-Франковской (43,07%) областях. С учетом уже известных рейтингов кандидатов, по которым Зеленский лидировал с кратным отрывом, такое голосование нельзя воспринимать иначе, как политическое заявление и протест, призванный обозначить особые, отличные от остальной Украины настроения в регионе.

Ответом на это стала политика децентрализации, суть которой в том, чтобы роль объединенных территориальных общин выросла, а роль районов существенно сократилась, чего давно добивались западные соседи Украины. Так, в июне 2020 г. Кабинет Министров предложил Верховной Раде укрупнить и сократить количество районов в Закарпатье. В итоге, приживающие там этнические меньшинства стали жить еще компактнее, а территориальные претензии стало предъявлять еще удобнее.

Вскоре стало ясно, что в администрации Зеленского серьезно относятся к угрозе сепаратизма на Западе. В декабре 2020 г. СБУ провела серию обысков в различных венгерских фондах и обнаружила многочисленные агитационные материалы, призывающие к сепаратизму. Несколько провенгерских активистов были арестованы по подозрению в госизмене.

И вот уже декабре 2021 года в интернете опубликованы документы о проведении учений против сепаратистов на западе Украины, которые, по сценарию, хорошо вооружены и пользуются поддержкой официальных политических партий за рубежом.

Учитывая небывалую активность по работе с нацменьшинствами, которую годами наращивают Польша, Венгрия и Румыния в ответ на украинизацию, а также напряженную ситуацию на границе с Россией, где вот-вот может начаться настоящая война, странно предполагать, что обширным территориям на Западе Украины не грозит аннексия по тому же «крымскому сценарию». Особенно тревожит тот факт, что Польша последние месяцы стягивает все больше войск к восточным границам, оправдывая это миграционным кризисом в Беларуси.

Предлогов для вторжения в Украину с Запада может быть множество:

1) защита этнических меньшинств от российской агрессии 2) защита местных венгров/поляков/румын от украинских националистов 3) требование автономии отдельных регионов Западной Украины (которые теперь укрупнены), как уже было в 2014 году, и последующее присоединение к исторической родине. Этот список можно продолжать, и чем агрессивнее происходит политика украинизации против этнических меньшинств, в том числе и против общин на востоке Украины, тем ближе к реализации один из этих сценариев.