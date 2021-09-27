Выборы в Германии: провал партии Меркель и главная интрига

Они давали главным конкурирующим силам — Социал-демократической партии Германии и правящему партийному союзу ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) — по 25% голосов избирателей.

Эти данные позволили сразу двум кандидатам в канцлеры — Олафу Шольцу из Социал-демократической партии Германии и соратнику Меркель по союзу ХДС/ХСС Армину Лашету — объявить о решимости взять на себя ведущую роль в формировании будущего правительства страны.

Однако за минувшую ночь предварительные результаты голосования начали уверенно корректироваться в пользу социал-демократов. На 6:00 утра понедельника, по предварительным официальным данным, они лидировали с 25,7% против 24,1% у конкурентов. Олаф Шольц уже ночью заявил, что надеется сформировать новое коалиционное правительство ФРГ до рождественских праздников. Избиратели в Германии отдали предпочтение социал-демократам, но это далеко не конец в истории о борьбе немецких политиков за наследство Ангелы Меркель.

Опубликованные минувшей ночью соцопросы ZDF, уже после проведения выборов, показали, что 55% немцев предпочитают, чтобы социал-демократы формировали следующее правительство страны, в то время как представителю ХДС/ХСС формирование доверили лишь 36%.

Впрочем, Лашет не спешил поздравлять соперника с победой. При этом уже после выборов 56% голосовавших за ХДС/ХСС заявили в соцопросах, что Армин Лашет оказал разрушительное влияние на результаты партии, и лишь 11% считают, что он помогал, а 28% ответили, что его лидерство не имело никакого значения для результатов. В то же время среди сторонников эсдэков 70% голосовавших связывают хорошие результаты для своей партии именно с персоной Шольца.

За двойкой лидеров расположились «Союз-90/Зеленые» с 14,8% голосов. Представители этой силы сразу после выборов заявили о готовности вести переговоры о создании коалиции с любым из победителей. При этом их лидер и кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анналена Бербок признала, что результат партии мог бы быть куда лучше, если бы не ее персональные ошибки и просчеты в ходе предвыборной кампании.

На четвертом месте с 11,5% либеральная «Свободная демократическая партия Германии». Она, как свидетельствуют результаты голосования, получила поддержку от молодых немцев, впервые пришедших в этом году на избирательные участки. Всего таковых было 2,8 миллиона человек. При этом голосовавшие за социал-демократов и союз ХДС/ХСС — это в основном немцы в возрасте за 70 лет.

Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 10,3%. При этом, как отмечается, радикалы в восточно-немецких землях (ранее входивших в ГДР) обошли по популярности христианских демократов — 21% против 17%, уступив лишь эсдэкам, у которых 23%. Таким образом, резонно говорить, что после нынешних выборов из маленькой протестной партии немецкие ультраправые превратились в региональную политическую силу, «окопавшись» в Саксонии и Тюрингии. Отметим, что политики из АдГ накануне выборов неоднократно летали в Москву и были приняты там на высоком уровне. Российские медиа в Германии всячески превозносили заслуги немецких правых как «друзей России» и одновременно вели кампанию дезинформации против основных партий Германии и их лидеров. Особенно досталось «Зеленым» за их непримиримую позицию по проекту газопровода «Северный поток-2».

На последнем месте оказалась «Левая партия» с 4,9%, которая не дотянула до проходного барьера в 5%, но все-таки попадает в парламент благодаря особенностям немецкого избирательного закона. Согласно ему, если кандидаты партии получили три мандата путем прямого голосования в избирательных округах по мажоритарке, то партия может пройти в парламент в зависимости от достигнутого процента, даже если это меньше 5%. Однако такие результаты «Левых» делают безосновательными какие-либо разговоры о «красно-красно-зеленой» коалиции СДПГ, «Левой партии» и «Зеленых», поскольку такой альянс не сможет получить большинство голосов в новом составе Бундестага.

Также весьма интересен анализ перетекания электората между партиями. Социал-демократы получили поддержку от избирателей, ранее голосовавших за ХДС/ХСС и «Левых», но проиграли голоса «Зеленым». В то же время электорат ХДС/ХСС более активно голосовал за СДПГ и «Зеленых» и в меньшей мере за свободных демократов. Ультраправая «Альтернатива для Германии» уступила своего избирателя социал-демократам и свободным демократам, но получила поддержку от электората «Левой партии».

Стоит отметить, что в нынешних выборах в Германии участвовало рекордное число партий — 47. Из них 40 были представлены земельным партийным списком как минимум в одной федеральной земле. Остальные семь представлены только в отдельных избирательных округах. За места в высшем законодательном органе ФРГ боролось рекордное число кандидатов — 6211, в том числе 2024 женщины.

Участвовать в голосовании имеют право около 60,4 миллиона немцев. В ходе нынешних выборов из-за пандемии около 40% избирателей решили воспользоваться опцией голосования по почте, что позволяло не приходить на избирательные участки. Кстати, именно этим способом голосования воспользовалась и сама Ангела Меркель. Для сравнения, на выборах 2017 года голосование по почте использовали лишь 28% немцев. Поэтому в воскресный день 26 сентября, особенно с утра, явка граждан на избирательные участки была ниже, чем четыре года назад. Но в некоторых крупных городах возле избирательных участков вечером были отмечены очереди. По предварительным результатам, явка составила 76%.

Новый состав Бундестага 20-го созыва, по закону, должен собраться не позже чем через 30 дней после выборов. Формально с началом этой сессии полномочия действующего канцлера заканчиваются. Но как уже отмечалось неоднократно, Ангела Меркель, скорее всего, останется у руля правительства в качестве исполняющего обязанности. Если учесть, что после выборов 2017 года потребовались 172 дня на формирование правящей коалиции, то полномочия нынешнего канцлера могут продлиться дольше, чем до Рождества, если коалиционные переговоры будут сложными или зайдут в тупик. Впрочем, надо также отметить, что в такие переходные периоды канцлер и правительство ФРГ редко принимают какие-либо радикальные решения.

Также отметим, что новый состав Бундестага будет самым многочисленным в истории страны. Причина тут в особенностях избирательной системы Германии. Каждый избиратель голосовал в воскресенье дважды. Первый голос он отдавал за депутата избирательного округа по месту регистрации. Всего таких депутатов 299 — по числу округов. Они избираются простым большинством голосов по мажоритарной системе. Второй голос отдается за региональный список политической партии — это еще 299 депутатов. Именно распределение вторых голосов избирателей оказывает решающее влияние на соотношение сил в будущем парламенте. Число депутатов может варьироваться: чем больше «вторых» голосов получает партия, тем больше мест ей будет гарантировано в новом парламенте. «Стандартный» состав Бундестага подразумевает 598 депутатов, но он может увеличиваться, если какая-либо партия получает больше «вторых» голосов в бюллетене. Если одна из партий получила по результатам голосования больше «прямых» мажоритарных мандатов, чем ей полагалось бы по результатам подсчета «вторых» голосов, то эти мандаты у нее не отбирают, а приплюсовывают к общему числу завоеванных ею мест в парламенте. Такие мандаты получили название «дополнительные».

При этом, чтобы сохранить процентное соотношение политических сил в Бундестаге, распределяются так называемые уравнивающие мандаты в пользу других партий. Они выдаются партиям, чтобы достичь необходимой пропорции.

Таким образом, в Бундестаге прошлого, 19-го, созыва было 709 депутатов. Самую многочисленную фракцию с 245 мандатами имела ХДС/ХСС. Вместе с СДПГ, у которой в парламенте было 152 голоса, христианские демократы образовали так называемую большую правящую коалицию крупнейших политических сил страны. Правая партия «Альтернатива для Германии» имела в парламенте 87 мандатов, «Партия свободных демократов» — 80, «Левые» — 69 мандатов. «Зеленые» были представлены в Бундестаге 67 депутатами.

Теперь новый Бундестаг, согласно описанному выше принципу распределения мандатов, увеличится на несколько десятков мест и, возможно, будет насчитывать 735 законодателей. Таким образом, в новом парламенте СДПГ предварительно может получить 206 мест, ХДС/ХСС — 196 мандатов, «Зеленые» — 118, «Свободные демократы» — 92, «Альтернатива для Германии» — 83, «Левые» — 39 мандатов. Также в Бундестаге будет представлен один депутат от Партии датского меньшинства в Германии «Ассоциация избирателей Южного Шлезвига» (SSV), избранный впервые за более чем 60 лет.

Для формирования правящей коалиции необходимо привлечь в нее представителей партий таким образом, чтобы получить большинство мандатов. Следует учитывать, что ни при каком раскладе в правящую коалицию не попадает «Альтернатива для Германии», традиционно остающаяся за бортом коалиционных переговоров.

Эта математика нужна для формирования коалиции, которая в итоге и изберет нового канцлера, а тот начнет формирование кабинета. В Германии теоретически возможно и правительство меньшинства, но исторически сложилось так, что немцы пытались избегать такой ситуации даже путем создания «больших» коалиций между (казалось бы) непримиримыми соперниками ХДС/ХСС и СДПГ. Однако теперь все выглядит так, что к «большой коалиции» не стремятся сами ее участники. Впрочем, и этот вариант окончательно отбрасывать нельзя, если, например, к блоку двух «больших партий» удастся привлечь еще «Партию свободных демократов» или «Зеленых».

Если же большинство попытается сформировать Шольц, то он будет стремиться создать «семафорную коалицию» (называемую так по партийным цветам — красный, желтый и зеленый), в которую войдут СДПГ, «Свободные демократы», «Зеленые».

Впрочем, не следует сбрасывать со счетов и такой вариант, когда получить право на формирование собственной коалиции сможет ХДС/ХСС, если все попытки эсдэков по созданию коалиции провалятся. В этом случае они также попытаются привлечь в будущее правительство «Зеленых» и «Свободных демократов».

Таким образом, именно от того, кто из лидеров «больших партий» — Шольц или Лашет сумеет привлечь в свою коалицию «Зеленых» и «Свободных демократов», и будет в конечном итоге зависеть, кто из них станет канцлером ФРГ. Интересно, что лидер немецких свободных демократов Кристиан Линднер уже заявил, что он сам, скорее всего, первым инициирует переговоры с «Зелеными», чтобы понять, какая из «больших партий» — СДПГ или ХДС/ХСС подходит лучше как партнер для формирования центристского правительства.

Пока эксперты не готовы сбрасывать со счетов ни один из вышеперечисленных вариантов. Поэтому интрига вокруг формирования новой правящей коалиции в Германии и выборов федерального канцлера сохраняется.

Алексей Коваль

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