Войти | Зарегистрироваться
07:17

среда,
27 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Страна Политика

"Дело Шеремета": суд не спешит – Антоненко сидит

27.01.2021 / 05:58
"Дело Шеремета": суд не спешит – Антоненко сидит
Обвинительный акт был вручен подозреваемым и их адвокатам еще в мае прошлого года.

Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в сентябре. Сейчас уже заканчивается январь, а никакой информации о начале рассмотрения дела по существу нет. Между тем, один из подозреваемых - Андрей Антоненко уже второй год сидит в СИЗО, доказательства его невиновности суд не рассматривает и не комментирует. То же касается и двух подозреваемых женщин - детского хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. Устали ждать не только участники процесса, устало общество и СМИ. Все меньше информации в них о «деле Шеремета» и о судьбе подозреваемых, которая вызывала еще недавно столько вопросов. Это - нормально?

Мы поинтересовались у экспертов, насколько такой темп вообще нормален для подобного дела или так все и должно рассматриваться, при том, что тот же Антоненко уже год сидит под стражей?

4 сентября суд определил присяжных по этому делу;

28 сентября присяжные приняли присягу, прокурор объявил обвинительный акт, Антоненко оставили под стражей;

21 октября суд определил порядок исследования доказательств, и, согласно ему, должен начать с исследования письменных материалов и документов и вещественных доказательств, предоставленных стороной обвинения.

В ноябре судебные заседания не проходили, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.

10 декабря суд продлил меры всем обвиняемым до 7 февраля;

17 декабря суд перешел к изучению письменных доказательств;

12 января (2021) суд добавил к делу Шеремета 11 томов и разошелся;

19 января судья Голуб объявила, что рассмотрение дела откладывается до 2 февраля. Тогда же - в феврале - должно начаться исследования материалов дела. У Антоненко - без изменений - он остается за решеткой уже второй год.

Технология называется «или ишак, или падишах»....

«Они (обвинение. - Авт.) рассчитывают, что кто-то - или ишак, или падишах - умрет быстрее. Главное - процесс, и в этом процессе уже неважно, что будет происходить. Это так же, как с «делами Майдана»: два года внимание людей было приковано к этому, а сейчас оно уже другими событиями перебилось, и сейчас мы только какими-то эпизодами узнаем, что где-то какого-то "беркутовца" восстановили - и все», - эмоционально прокомментировал «Следствию.Инфо» ход судебного процесса адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец.

«Если это обвинение в особо тяжких преступлениях, то суд не будет длиться одну-две недели. А в украинских реалиях - тем более », - комментирует Укринформу юрист-международник Борис Бабин.

Но, кроме всего прочего, есть еще другие факторы, которые, по его словам, влияют на длительность рассмотрения дел. «Первый фактор - это часто низкая компетенция государственного обвинения и органов расследования. И причем не только в политических делах. Даже в обычных, то есть там, где все более-менее очевидно, дело может рассматриваться долго из-за того, что органы досудебного следствия имеют проблемы компетенции. Это реальный вызов. Поэтому самый простой способ для органов обвинения прикрыть собственные недоработки - это просто затягивать дело в суде, а за это время пытаться что-нибудь «подшаманить», - утверждает юрист.

Что касается второго фактора, то, говорит эксперт, это катастрофическая нехватка судей в судах общей юрисдикции, а особенно, если речь идет о провинции. «Поэтому любой вопрос отвода, болезни судьи и т.д., попросту нивелирует ситуацию», - добавил Бабин. И продолжил: «Те лица, которым предъявили соответствующее подозрение - они длительное время находились / находятся под стражей. При таких условиях - теперь, после года их лишения свободы, любое оправдание ставит не только политическим, но и юридическим вопросом ответственности тех лиц, которые заявили об их вине. И поэтому, думаю, это еще существеннее усложняет ситуацию. Все понимают, что касаясь вопросов вины или невиновности - если эти люди не виновны и суд это установит, то встанет вопрос не только о том, кто виноват в фальсификациях дела, но и о том, кто виноват в годе лишения свободы конкретного лица».

Где же вы, господа «присяжные заседатели»?

В нашей стране есть еще одна проблема - это отсутствие реального суда присяжных. Как известно, дело об убийстве Павла Шеремета будет рассматривать именно такой суд. Понятие суда присяжных закреплено в Конституции, Уголовном кодексе и законом о судоустройстве. Однако до сих пор он полностью не реализован. В Министерстве юстиции рассчитывают, что полноценно этот суд заработает только в этом году. А пока... «То, что в Украине называется судом присяжных, по факту судом присяжных не является. Конституцией Украины предусмотрено, что народ имеет право принимать участие в осуществлении правосудия через суд присяжных, но то, что мы называем судом присяжных - это суд народных заседателей, доставшийся нам в наследство от Советского Союза», - отмечает Борис Бабин.

В чем разница: суд присяжных делает свою работу и на него судья не влияет никоим образом, а суд народных заседателей подконтролен, и есть много возможностей у судьи повлиять на те решения, которые выносят народные заседатели. «В Украине суд присяжных это фикция», – повторил юрист.

Мнение коллеги продолжила председатель правления ОО «Центр Общественных свобод» Александра Матвийчук. И суд присяжных, и суд народных заседателей может работать на правосудие, однако, подчеркнула она, это возможно только в странах с развитой правовой культурой и независимой судебной системой. «В суде народных заседателей работают присяжные вместе с судьей, и судья может повлиять на людей, не имеющих юридического образования, не являются специалистами. Может подвести их к какой-то точки зрения, где-то надавить своим авторитетом. Поэтому правозащитные организации в Украине давно продвигают внесение изменений в УПК и предоставление людям, которые подозреваются и обвиняются в совершении преступлений, возможность защищаться перед настоящим судом присяжных, на который не влияют работники профессиональной судебной системы», - заявила Матвийчук.

В такой ситуации, по мнению эксперта, если судья сможет подвести присяжных к определенному мнению, то последнее слово останется за ним.

Это во время досудебного следствия срок содержания под стражей ограничен. А потом…

В среднем рассмотрение дел, в которых говорится о тяжких или особо тяжкие преступлениях, в которых много эпизодов, участников, свидетелей, подозреваемых и так далее - длится в Украине три-четыре года, сказал Укринформу эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин. «Во-первых, это вызвано сложностью самого производства. Потому что надо много провести исследований доказательств. То есть любое допрошенное лицо - свидетель - на предварительном расследовании нужно еще раз передопросить в суде. Всех нужно вызвать повестками, а если кто-то не явился - суд назначает новое судебное заседание, - комментирует Крапивин. - Во-вторых, из-за судебной реформы, которая длится с 2014 года, есть проблема с укомплектованностью судов. Нагрузка на судей очень велика. Их попросту не хватает на имеющееся количество производств. Автоматизированная система различает дела не по от резонансу, а по тяжести преступлений. Системе безразлично: это «дело Шеремета» или какое-то другое».

Поэтому ситуация, когда раз в два месяца проводятся судебные заседания, к сожалению, это у нас «нормально».

Что касается содержания Антоненко под стражей, то, по словам юриста, для Украины это также характерная проблема. «На досудебном расследовании, то есть, пока обвинительный акт не направлен в суд, действует ограничение, что человек под стражей не может сидеть более 12 месяцев. Но как только дело переходит в судебное разбирательство - все сроки убираются. То есть человек может годами сидеть под стражей, - говорит Крапивин. И добавляет, что с точки зрения Европейской конвенции по правам человека и практики ЕСПЧ - это, по сути, нарушение: «Статьи 5 Конвенции. В ситуации с Андреем Антоненко... Думаю, вряд ли есть какие-то обоснованные риски того, что он может совершить побег, давить на свидетелей или искажать материалы уголовного производства. Он находится под стражей, скорее всего, немотивированно. Впрочем, к сожалению, для нашей страны подобная ситуация достаточно характерна, так как считается, что только содержание под стражей может обеспечить участие человека в судебном разбирательстве».

Мирослав Лискович, Киев

Источник

суд, Шеремет, убийство Шеремета, Антоненко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.