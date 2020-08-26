Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение

Абсолютно соглашаясь с равноправием полов, подчеркну все же наличие биологических и физиологических отличий между организмами женщины и мужчины, что определенным образом детерминирует и отличия наших болезней, и причины смерти. Самый очевидный пример — вряд ли мужчины смогут записать в свидетельство о смерти кончину во время родов. Деторождение пока остается исключительно женским делом (в легендарное появление Афины из бедра папаши Зевса трудно поверить, как и в беременность персонажа бывшего губернатора Калифорнии из старой американской комедии). Уверена, женщина имеет право выбора — рожать или оставаться бездетной, вести сексуальную жизнь или нет, но шанс умереть от рака матки у целомудренной монахини нельзя сравнить с таким же у мужчины, у которого просто не существует такого органа. Кроме особенностей, связанных с продолжением рода человеческого, есть ряд и других отличий, что делает разным риск умереть вследствие определенного расстройства здоровья в определенном возрасте и т.п. даже для близнецов разного пола.

Мы еще со школы знаем, что у женщин две Х-хромосомы (ХХ), а у мужчин — одна (XY). Поэтому, когда возникают проблемы в этой единственной, у мужчины нет второй, чтобы подстраховать первую. Например, сцепленный с Х-хромосомой ген гемофилии несет смертельно опасную, даже в наше время, болезнь мальчику, в то время как девочка остается здоровой (конечно, если не получит два патологичных гена и от отца, и от мамы, что практически нереально). Но, к сожалению, она может передать болезнь своим детям мужского пола. Как и произошло в королевской семье Виктории, последней из Ганноверской династии. Именно смерти наследников от гемофилии дали возможность юной принцессе взойти на престол. Она прожила 81 год, имела 9 детей и 34 внука, а ее более чем 60-летнее правление вошло в историю как Викторианская эпоха. Но по меньшей мере девять мальчиков, в том числе ее правнук — последний из Романовых, царевич Алексей, унаследовали от королевы Великобритании (или через женщин из ее семьи) эту болезнь.

Женские половые гормоны (эстрогены) защищают женщину от преждевременной сердечно-сосудистой катастрофы: так, инфаркт в относительно молодом возрасте — почти исключительно мужское событие. В 2019 г. зарегистрировано 69 смертей вследствие острого инфаркта миокарда в возрасте 35–40 лет, и только девять из них приходятся на женщин. Но эта защита действует до тех пор, пока не наступает менопауза, после которой женщины стремительно догоняют ровесников. И уже, например, в возрасте 60–65 лет из 937 таких смертей более трети составляют смерти женщин.

В целом, относительно более высокий риск умереть наблюдается, начиная даже не с рождения, а со времени оплодотворения. Во время беременности среди выкидышей больше плодов мужского пола. Более высокий шанс не дожить до празднования первого дня рождения тоже именно у мальчиков. Так, в 2019-м в возрасте до одного года в стране умерло 2189 детей, из них 1208 были мальчиками. Очевидно, поэтому природа дает фору в начале жизненного пути: на каждых 100 новорожденных девочек приходится приблизительно 105 мальчиков. Хотелось бы верить — для обеспечения будущим невестам лучшего маневра в выборе спутника жизни, но это вряд ли. Как видим из рисунка, иллюстрирующего соотношение уровней мужской и женской смертности, и так немного более высокая смертность мальчиков стремительно растет, начиная с подросткового возраста, и преобладание показателя становится максимальным (в три с половиной раза!) в возрасте 20–24 года. Потом приблизительно трехразовое превышение над смертностью сверстниц продолжается до 65 лет, постепенно уменьшаясь, и лишь после достижения 85 лет соотношение становится меньше единицы (ненамного!). То есть те аксакалы, которые смогли дожить до 85+, по уровню смертности уже отстают от сверстниц. Правда, количество их несравнимо с количеством ровесниц (90-летних украинок в 3,4 раза больше).

Начиная с граждан, доживших до третьего десятка, количество мужчин уменьшается, и в начале пенсионного возраста дефицит мужчин становится ощутимым. Так, мужчин в возрасте 60 лет в Украине почти на треть меньше, чем их сверстниц, а в возрасте 80 лет среди живых остается в 2,5 раза меньше мужчин, чем женщин…

Это и вызывает такую несимметричную, перекошенную половозрастную пирамиду, которая наблюдается в нашей стране, когда после 30 лет по численности преобладают женщины. Причем чем старше возраст, тем выразительнее.

Во всем мире (если взять развитые страны) женщины живут дольше. Но в показателях ожидаемой продолжительности жизни, по мнению ученых, биологические факторы предопределяют около двух лет разницы. Остальное — социальные и поведенческие факторы. Традиционно мужчины преобладают в тех профессиях, которые несут больший риск умереть преждевременно: военные, пожарники, спасатели, полицейские и т.п. Косят мужчин войны, социальные и природные катаклизмы. Наши прабабушки помнят послевоенные села или многоквартирные городские дворы, куда после 1945 года не вернулся ни один отец, муж, сын…

Едва ли не самый впечатляющий дефицит мужчин зафиксирован как следствие войны Парагвая против Бразилии, Аргентины и Уругвая (1864–1870). Тогда в отчаянном сопротивлении противнику, преобладающему численностью и ресурсами, все мужчины ушли в армию, возглавляемую президентом-диктатором Франсиско Солано Лопесом (под конец забирали пареньков 8–9 лет!). В стране погибло 90% мужского населения! Библейский царь Ирод в страхе потерять власть из-за рождения мальчика, который станет, как провозгласили волхвы, новым царем иудейским, приказавший истребить всех грудных детей мужского пола, — все же был более милосердным. Он ограничил жертвы конкретной возрастной группой — до двух лет.

Мужчины хуже приспособлены к длительным нагрузкам, но чаще занимают руководящие должности с высоким уровнем ответственности, необходимостью быстро принимать решения, от которых зависят жизнь и благосостояние других, что предопределяет хронический стресс и повышает риск умереть от инфаркта или инсульта и т.п.

Во всем мире сильный пол чаще «убегает» от проблем с помощью алкоголя или наркотиков, гибнет вследствие насилия и ДТП, совершает самоубийства, уходит из жизни в рискованных развлечениях или видах спорта. Мужчины играют жизнью, чтобы доказать себе или другим собственное бесстрашие и «крутизну». И в то же время нередко боятся идти к врачу, откладывая до последнего...

Но такую «сверхсмертность» мужчин, которая привела к разрыву длиной в десять лет в продолжительности жизни, как в Украине, трудно представить в развитых странах. Хуже ситуация, например, в России.

Украинцы умирают раньше. Как уже говорилось, наибольшее отличие по полу — в масштабах смертности преждевременной. Так, если в 2019 г. (как и в прошлые годы!) доля тех, кто умер до достижения 65 лет, составляла в Украине почти треть, то для мужчин эта доля более существенна (42% против 16,4% у женщин). То есть почти половина умерших мужчин были в возрасте до 65 лет!

В Украине есть разница не только в уровнях смертности по полу, но и в весомости основных причин. Если распределить количество умерших по причинам для каждого пола отдельно, наблюдаются определенные отличия (рис. 3,4). Так, главная причина — сердечно-сосудистые болезни — у мужчин имеет относительно меньшую значимость (59,6%), по сравнению с женщинами (74,2%). Можно объяснить это существенным преобладанием численности женщин в старших возрастных группах (которые и формируют подавляющее большинство смертей), а также более высоким вкладом других патологий. Например, доля смертей украинских мужчин вследствие внешних причин более чем вчетверо выше такой же у их соотечественниц. Доля болезней органов дыхания в структуре смертности мужчин более, чем в два с половиной раза существенней, чем у женщин, приблизительно на столько же больше оказывается и вклад инфекционных заболеваний.

Угроза для национальной безопасности. Потери жизней украинских мужчин, прежде всего преждевременные, сказываются на экономике государства — и непосредственно, из-за уменьшения экономически активного населения, и опосредованно, из-за усиления бремени на эту уменьшенную часть, связанной с содержанием людей почтенного возраста, количество которых растет. Весомая угроза в военной сфере — из-за уменьшения лиц, годных для обеспечения обороноспособности. Не меньше проблемы в сфере демографической, — нехватка партнеров для брака воспроизводству населения не содействует.

Международные сравнения. До достижения возраста 65 лет мужчины в Украине умирают чаще, чем в Швеции – более чем в четыре раза! В соседней Польше этот показатель в 1,7 раза ниже. Таким образом, ориентиры, к которым надо стремиться, есть как в близком, так и в дальнем зарубежье.

Что можно сделать? Как видим, едва ли не самые крупные резервы снижения чрезмерных потерь мужских жизней кроются в изменении поведения как самих представителей сильного пола, так и их окружения.

Современные гендерные исследования подтверждают, что возможности влияния на поведение мужчин есть. Например, выяснилось, что из 72 тысяч шведских мужчин, ставших родителями в 1988–1989 годах, вероятность умереть в последующие двадцать лет оказалась на четверть ниже у тех из пап, которые брали месяц или два декретного отпуска! Ученые считают: родители, вовлеченные в жизнь семьи в целом, и особенно — полностью зависимой от них новорожденной крошки, ощущают на собственном опыте, насколько уязвима жизнь. Поэтому они меньше склонны напрасно рисковать для демонстрации собственного мужества или свидетельств отваги, следовательно — реже гибнут по неприродной причине.

Ретроспективный анализ психологических тестов поколения «бэби-бумеров» (1957–1965 годы рождения) в США показал, что лучше всего чувствовали себя мужчины, обеспечивающие семьи, в то время как женщины, зарабатывающие больше своих мужчин, чаще имели симптомы депрессии. Отказ от карьеры ради материнства существенным образом не влиял на эмоциональную стабильность мамочек, зато необходимость сидеть дома с детьми подавляла опрошенных пап… То есть заработок и в дальнейшем остается определяющим фактором самооценки американского мужчины!

Этим примером я ни в коей мере не разделяю идею приписываемого кайзеру Вильгельму ІІ выражения о социальной роли женщины, сконцентрированную в трех К: Kinder, Küche, Kirche, или «церковь, кухня, дети». Повторяю: каждая женщина имеет право строить свою жизнь, в том числе семейную, по собственному усмотрению, объединяя (или нет) работу с материнством. Но, по моему мнению, мудрая украинская женщина, которая искренне беспокоится о здоровье своего мужа, должна вдохновлять и помогать своему спутнику жизни максимально реализоваться, ценя его достоинство, подтверждая веру в собственные силы и подталкивая (желательно ласково, не используя национальное оружие в виде разной домашней утвари!) к новым свершениям. Лучше, если это проявляется в виде гордости за него и искренней похвалы даже за маленькие попытки и достижения, а не стимулирования с помощью сравнения его заработков с заработками соседа (бывшего парня) или пересказывания характеристики зятя любимой тещей.

Важно поощрять к получению образования всех, особенно парней. Исследователи (Health at a Glance 2015) утверждают: мужчины с высшим образованием в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) живут на восемь лет дольше тех, кто окончил только среднюю школу.

Признание проблемы преждевременной смертности мужчин в нашей стране и понимание того, что она обусловлена преимущественно социальными факторами (распространением вредных привычек, недостаточно ответственным отношением к собственному здоровью и безопасности, частым игнорированием медицинских рекомендаций, рискованным поведением и т.п.), поможет разработать адекватные действия для сохранения самого ценного — жизни.

Наталья Рынгач, гл.н.с. Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАНУ

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