Долги за коммуналку: почему украинцы переплачивают по счетам

Причем оплачивают не только новые счета, но и просроченные, по которым имеются долги. Но долги погашают намного медленнее, чем было год назад, а по ряду услуг, например, вывозу мусора, они увеличиваются. Почему так происходит и каковы прогнозы по оплате на неотопительный и новый отопительный сезон, разобрались эксперты.

На комуслуги – миллиарды гривен

Как видно из подсчетов Госстатистики, в мае нынешнего года в среднем по Украине население оплатило 137,5% сумм, выставленных в счетах за комуслуги. То есть потребители погашали накопленные долги. Такая тенденция наблюдалась во всех областях и в Киеве. В деньгах в мае украинцы уплатили 11,9 млрд грн за "воду, газ и свет", а по счетам за май было бы 8,7 млрд грн.

Также переплата была в апреле и марте. В апреле – 125,8%: начислено 11,4 млрд грн, уплачено 14,3 млрд грн, в марте – 104%: начислено 15,7 млрд грн, уплачено 16,3 млрд грн. В итоге долги постепенно уменьшались: если на 1 апреля коммунальным службам население задолжало 65,9 млрд грн, то на 1 мая – 63,2 млрд грн, на 1 июня – 59,9 млрд грн.

Лучшие и худшие

Хотя переплата за коммуналку была во всех областях, но внесенные суммы отличаются в разы. Например, в Черкасской области за газ в мае оплатили "четыре счета", а в Луганской области – всего "полтора счета".

Лучше всего платят за коммунальные услуги в Черкасской, Полтавской и Сумской областях, хуже всего – в Волынской, Одесской и Винницкой. Но даже в областях-аутсайдерах потребители стараются выплачивать долги, везде расчет более 100%. Столица оказалась в середняках: уровень оплаты в мае составил 126%, это меньше, чем в мае 2019 года (163,7%).

За что платят, за что должны

Госслужба статистики подсчитала, что самый высокий уровень оплаты – за газ и отопление. По газу украинцы в мае рассчитались на 207% (в итоге долги по сравнению с апрелем уменьшились с 25,6 до 23,9 млрд грн), по отоплению и горячей воде – на 345,9% (долги уменьшились с 20,5 до 18,8 млрд грн). За электроэнергию оплатили 101,6% (долги уменьшились с 5,9 до 5,8 млрд грн).

А вот по остальным видам услуг текущие счета были оплачены не полностью, очевидно, что и недоимка по ним увеличилась. На 1 июня за холодную воду население задолжало 5,4 млрд грн (+0,1 млрд грн), за содержание многоквартирных домов – 5 млрд грн (+0,1 млрд грн), за вывоз мусора – 1 млрд грн (сумма долга не изменилась).

"Население в первую очередь оплачивает те услуги, которых проще всего лишиться при наличии задолженности: это электроэнергия и газ в частном секторе, где он используется для отопления домов, – говорит руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук. – А вот все остальное оплачивается по возможности. Но Кабмин на время карантина запретил лишать население всех видов услуг за неоплату, начислять штрафы и пени, результат налицо".

Поставщики услуг согласны, что мораторий на отключение от услуг повлиял на уровень своевременной оплаты счетов. Но многие компании находят другие пути.

"Поддерживать платежную дисциплину мы помогаем клиентам тремя способами: напоминания, создавая новые сервисы для оплат и энергоэффективные решения. Мы напоминаем и информируем о задолженности с помощью уведомлений по SMS, Viber, электронной почте, в бумажных счетах за электроэнергию, – рассказал руководитель отдела по коммуникациям YASNO Антон Ковалишин. – Для быстрой оплаты создаем дополнительные упрощенные онлайн-сервисы, чтобы оплату человек мог выполнить за одну минуту без дополнительной регистрации. Чтобы уменьшить свои расходы на электроэнергию до 50%, наши клиенты могут воспользоваться энергоэффективным набором. В него входит двузонный счетчик электроэнергии с услугой установки под ключ, умная розетка и LED-лампы".

Откуда берутся долги

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что из года в год в Украине повторяется одна и та же тенденция с оплатой коммунальных услуг: как только начинается отопительный сезон, долги накапливаются, как только отопсезон заканчивается, долги уменьшаются.

"Из года в год самые большие недоплаты приходятся на три месяца – ноябрь, декабрь и январь, – говорит Олег Пендзин. – Так, в ноябре 2019 года население оплатило 48% сумм по счетам, в декабре 2019 года было оплачено 79% счетов, в январе 2020 года было оплачено 83% счетов. Начиная с февраля-марта, долги, как правило, постепенно уменьшаются, так было и в этом году".

Но эксперт отметил, что в 2020 году темпы погашения долга намного ниже, чем в прошлом. Если в мае 2019 года уровень оплаты комуслуг был в среднем "два счета" – 204%, то в мае 2020 года – всего 137%.

Это видно по всем областям, как лидерам, так и аутсайдерам. Например, год назад Черкасская область погасила в мае 251% долгов, сейчас всего 175%. В областях-аутсайдерах ситуация еще хуже: Волынь – 108% оплаты в 2020 году и 189% в 2019 году. По другим регионам картина сходная – уровень оплаты ниже на 100-150% и более, чем год назад.

"Это значит, что текущие долги, за последний год, будут оплачиваться более длительный период, вплоть до октября, начала нового отопсезона", – анализирует Олег Пендзин.

Андрей Никончук делает из этих цифр однозначный вывод: люди стали намного медленнее погашать долги не потому, что не хотят платить, а потому, что не могут.

"Хорошо, что из-за снижения цены газа суммы в платежках за отопление и горячую воду уменьшились, иначе долги не снижались бы, а росли, – уверен Андрей Никончук. – Но низкая динамика погашения долгов – прямой результат падения доходов населения из-за эпидемии коронавируса".

Эксперты: долги увеличатся

По мнению экспертов, в нынешнем году такого постепенного погашения долгов по коммуналке, как ранее, ожидать не стоит. И виной тому – карантин, из-за которого, по оценке специалистов, лишились работы и доходов около 3,5 млн человек, это свыше 20% трудоспособного населения.

"Серьезные проблемы начнутся с нового отопительного сезона, – говорит Олег Пендзин. – Многие семьи не смогут оплатить все долги и останутся без субсидии. Также теперь госпомощь насчитывается только тем, у кого расходы на комуслуги превышают не 15%, а 20% доходов. Но так как отключить за долги или выселить сейчас нельзя, а в старых домах отключение отопления и воды кому-то одному невозможно технически, то люди просто перестанут платить, они мало чем рискуют. Разве что рискуют остаться зимой без тепла и воды".

Андрей Никончук прогнозирует, что долги по коммунальным услугам будут нарастать в ближайшие три месяца.

"Когда закончится карантин и можно будет отключать услуги, прежде всего газ и электроэнергию, многие должники начнут искать способы оплаты, например, реструктуризация долгов. Но кардинально это ситуацию не изменит", – уверен Никончук.

Александр Панченко

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