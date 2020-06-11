Ослабление карантина: теперь не имеет значения, что разрешили центральные власти

Но есть и особенности – так как карантин стал адаптивным, учитывающим местные условия и количество заболевших, то в одних регионах ограничения сняты, в других они сохранились. Решение принимают на местах региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Эксперты разобрались, что можно с 10 июня и какие ограничения остались в регионах, где эпидемия устойчиво идет на спад. А также – могут ли продлить карантин после 22 июня, снова сделать его жестче и почему.

Открыли КПВВ, "закрыли" фанов

Теперь украинцам разрешено почти все, кроме массовых скоплений спортивных и концертных фанатов в фан-зонах. По разъяснению главного санитарного врача Виктора Ляшко, на таких мероприятиях физически невозможно обеспечить безопасное социальное дистанционирование в 1,5 метра между людьми.

Важным решением является открытие двух пунктов пропуска между "большой" Украиной и ОРДЛО – это Станица Луганская и Марьинка.

Жизнь новая, запреты старые

Жизнь украинцев постепенно становится почти такой же, как и до карантина. Что не так, как было раньше, – обязательное наличие медицинских масок, полутораметровые интервалы между людьми в очередях, неполная загруженность транспорта и необходимость носить при себе документы, удостоверяющие личность. Иначе – крупный штраф – 17 тыс. грн. По разъяснению полиции, наличие документов необходимо, чтобы проверить, не нарушил ли человек требования самоизоляции либо не покинул ли он незаконно место обсервации.

Кроме того, придется больше уделять внимания гигиене рук. Для этого можно носить свой санитайзер, либо пользоваться таковым при посещении магазинов, банков и т.д. – там наличие средств гигиены обязательно.

Послабления не для всех

Но так как карантин адаптивный, то его смягчили не для всех. Виктор Ляшко назвал регионы, которые по показателям инцидентности (количество новых случаев заболевания за последние 7 дней должно быть менее 12 на 100 тыс. чел.) не могут этого позволить. Это Киев и шесть областей: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Напомним, что постановлением Кабмина карантин введен на период до 22 июня, но в "неблагополучных" регионах его могут продлить и после этой даты. Разрешениями на смягчение ограничений воспользовались не везде. В Киеве сперва разрешили с 5 июня открыть рестораны, расположенные в помещениях, но в тот же день запретили.

Не возобновлено в полном объеме и межобластное автобусное сообщение. Например, между Киевом и райцентрами на Черкасчине – Корсунь-Шевченковский, Шпола и другими. Билеты также существенно подорожали. Один из перевозчиков (Mercedes Sprinter, 18 мест) за проезд от Киева до Смелы (200 км) берет 320 грн, почти в 1,5 раза больше, чем до карантина.

Почему карантин отменяют досрочно

Эксперты назвали такие причины ослабления карантина раньше намеченных сроков: снижение заболеваемости, экономические проблемы у бизнеса, необходимость у граждан в поездках на работу и по другим вопросам – лечение, отдых, посещение родных. Но главная причина – карантин из повсеместного стал адаптивным, то есть зависимым от местных условий и ситуации с количеством заболевших.

"Принятие конкретных решений по смягчению условий карантина в каждом регионе теперь возложено центральной властью на местные власти, – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – И ответственность за принятие этих решений тоже. Яркий пример: с 5 июня разрешили работу предприятий общественного питания в помещениях. Во многих регионах рестораны и кафе открылись, а в Киеве – нет. Потому что городские органы власти "вдруг" осознали: в Киеве достаточно тяжелая эпидемиологическая ситуация с точки зрения нормативов Минздрава. И отвечать за возможную вспышку эпидемии в городе теперь придется им, а не Минздраву. Аналогичная ситуация во Львове и еще нескольких крупных городах. Поэтому не имеет никакого значения, что разрешили центральные власти, имеет значение, чем из разрешенного воспользовались на местном уровне. В этом суть адаптивного карантина – он адаптируется под местную специфику региона. Считаю, что это правильно, так как дисциплинирует местные власти на настоящую, а не показушную борьбу с эпидемией. Такое решение надо было принять с самого начала, а не поставить на колени бизнес по всей стране".

Генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова уверена, что местные власти ряда городов перестраховались с запретом работы кафе и ресторанов. А ведь они и так много потеряли за время карантина.

"Если эпидемиологическая ситуация в Киеве так плоха, почему бы все опять не позакрывать? Метро, торговые центры, рынки, салоны? Почему рестораны "виноваты" в повышении заболеваемости? – иронизирует Ольга Насонова. – По результатам опросов, около 30% клиентов и так в ближайшее время не планирует заходить в помещения ресторанов".

Насколько безопасна отмена карантина

В Минздраве говорят, что ослабление запретов по-прежнему не касается пожилых людей, прежде всего пенсионеров. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По статистике, среди летальных случаев из-за коронавирусной болезни более 70% людей старше 60 лет, поэтому рекомендуем им оставаться дома, в самоизоляции, пока вирус продолжает распространяться, – разъяснил Степанов. – Эти граждане входят в группу риска".

Рядовые врачи-инфекционисты утверждают, что после двух этапов ослаблений карантина в крупных городах видны первые признаки устойчивого роста заболеваемости, причем среди молодых. Медики опасаются нового ужесточения противоэпидемических мер, но говорят, что виноваты в этом будут не власти, а те украинцы, кто "расслабился" раньше времени.

"Надо было еще продлить более жесткий карантин, прежде всего в крупных городах, – говорит врач-инфекционист из Харькова Инна Андрусович. – В Харькове сейчас значительный рост заболевших, причем это молодежь, во многих больницах уже не хватает коек. Уверена, причина в том, что молодые люди возобновили активное общение, стали собираться компаниями, нарушать масочный режим. Теперь этими же компаниями поступают с коронавирусом в инфекционные отделения. Но закрывать транспорт, например, метро, не нужно. Из личного опыта могу сказать, что там противоэпидемические ограничения соблюдаются".

Что будет дальше

Пока медики дают осторожные прогнозы по поводу того, как долго продлится карантин.

"Мы еще не понимаем, как вирус себя поведет летом в наших условиях. Поэтому говорим, что до 22 июня будем продолжать карантин, но он будет адаптивным со смягчающими мерами, и все будет зависеть от эпидемической ситуации", – пояснил Виктор Ляшко.

Самый известный украинский врач-вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского профессор Алла Мироненко прямо говорит, что Украине еще очень далеко до окончания коронавируса.

"Коронавирус с нами надолго, о победе над ним можно будет говорить только тогда, когда 80% населения будут иметь в организме защитные антитела против вируса, – уверена Алла Мироненко. – То есть люди либо переболеют, либо будут привиты вакциной, которая еще разрабатывается. Пик нас ожидает осенью. Карантин был введен вовремя, когда появились первые случаи. Люди научились себя вести в условиях эпидемии, носить маски, соблюдать гигиену рук. Маски с нами останутся надолго в тех местах, где много людей – в общественном транспорте, в школах, магазинах и так далее".

А вот специалисты Киевской школы экономики (КШЭ) дали жесткий прогноз: усиление карантина вероятно уже в конце июня. В КШЭ уточнили: их прогноз разработан по известной SEIR-модели, описывающей с помощью системы дифференциальных уравнений динамику течения заболеваний с длительным инкубационным периодом, к которым относится и коронавирус. Именно по этой модели развиваются по-настоящему опасные эпидемии, поскольку длительный инкубационный период может препятствовать своевременному обнаружению заболевания. Из-за чего высок риск, что заболевание охватит большое число людей. Модель имеет три сценария: "желтый" – средний, умеренная сезонность, "черный" – пессимистический, сезонность отсутствует, "зеленый" – оптимистический, значительная сезонность.

Сейчас, по их расчетам, в Украине распространение заболеваемости находится между "желтым" и "черным" сценарием, но высока вероятность, что проявится "зеленый". По этому сценарию рекомендуется сразу вводить самый жесткий карантин (такой, как был у нас в марте) в начале новой волны заболеваемости из-за стремительного роста новых случаев заболеваемости.

"Вероятность возвращения более жесткого карантина – высокая" – такой вывод специалистов КШЭ.

Александр Панченко

Источник