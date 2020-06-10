Возможна вторая волна коронавируса: будет ли новый карантин

Но эпидемиологи уже предупреждают, что вторая волна COVID-19 может охватить мир осенью.

Значит ли это, что осенью Украина снова введет всеохватывающий карантин, разбирались эксперты.

Количество активных больных еще растет

В Украине число болеющих COVID-19 превышает число выздоровевших. На 9 июня в Украине 27 856 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 810 летальных, 12 412 пациентов выздоровели. Это говорит о том, что в стране нет спада заболеваемости. Второй месяц подряд количество больных ежедневно растет в среднем на 400-500.

В частности, это связано с тем, что с ослаблением карантина украинцы перестали соблюдать меры безопасности – социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

Активное распространение вируса будет еще долго, говорит Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

"Из-за того, что люди сидели дома, иммунитет не вырабатывался. Как только карантин ослабили – контакты увеличились и продолжился рост заболеваемости. От инфекции нельзя спрятаться. Можно сделать вакцинацию, но пока нечем. Но за время карантина все должны уже были научиться, как себя вести. Но нам еще долго нужно носить маски в транспорте и магазинах, и за руками следить. Мы видим, что больницы не перегружены, поэтому ситуация пока контролируемая", – прокомментировала Алла Мироненко.

Важно, чтобы заболеваемость была растянута во времени. Первые месяцы Украина добивалась этого с помощью жесткого карантина. Теперь заболеваемость должна оставаться на безопасном уровне за счет соблюдения социальной дистанции и ношения масок.

"Очень опасно, когда одновременно болеет много людей и всем нет возможности помочь из-за того,что не хватает врачей, аппаратов, мест в больницах. А когда заболеваемость растянута во времени – это позволяет жить нормально. В Украине, когда стали ослаблять карантин, пошел рост заболеваемости. Но, я надеюсь, летом много больных не должно быть. Это еще зависит от того, насколько люди активно контактируют друг с другом", – отмечает Мироненко.

К слову, Минздрав составил три критерия для регионов, которые дают основание ослаблять карантин. Это количество новых случаев, занятость коек в больницах и число проведенных тестов. Только за счет увеличения числа новых случаев Киев и шесть областей не могут дальше ослаблять карантин. Остальные критерии пока под контролем.

Введут ли карантин снова, если будет вторая волна заболеваемости

Вторую волну заболеваемости COVID-19 эпидемиологи прогнозируют на осень. Это естественное ожидание, поскольку из-за похолодания люди меньше времени проводят на открытом воздухе и больше в помещениях, отмечает Мироненко.

В помещениях – на работе, в школе, в вузах – люди будут находиться группами. Опасность представляет то, что люди будут находиться длительное время в одном помещении и инфицировать друг друга. К тому же, возобновится работа школ и университетов. Большинство студентов и школьников может перенести инфекцию легко, но они понесут ее домой к людям старшего возраста, которые более уязвимы.

Это не означает, что нужно будет опять сидеть на карантине, но некоторые ограничения и правила должны оставаться еще долго.

"Если конец карантина означает, что все будут без масок в общественных местах, то этого нельзя делать. Это не сложно – надеть маску, когда идешь в магазин. Я думаю, нам года два с эти жить и мы справимся с этим. Жизнь нельзя остановить, но какие-то ограничения, понимание людей, что надо беречься, должны остаться. Просто каждый должен вести себя так, чтобы не допустить заражения людей из группы риска – пожилых и людей с хроническими заболеваниями", – говорит Алла Мироненко.

Всеобщий карантин вряд ли допустят, считает врач Светлана Зинченко. Украина уже имеет алгоритм работы с больными COVID-19. Налажено производство тестов на коронавирус, средств индивидуальной защиты, закупаются аппараты искусственной вентиляции легких.

"Однозначно, больницы будут больше готовы ко второй волне, чем в начале эпидемии. Я думаю, потребности вводить масштабный карантин не будет. Он изначально вводился, чтобы получить время на подготовку медицинской системы и растянуть заболеваемость во времени. Конечно, в больницах не все идеально, но алгоритм работы есть, оборудование закупают. Дальше будет играть роль оперативность реагирования на вспышки. Это будет зависеть от эпидслужбы, которую восстанавливают. Что может остаться, так это адаптивный карантин для отдельных регионов или городов", – говорит Светлана Зинченко.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в случае второй волны COVID-19 будет совсем другая стратегия борьбы. Карантин на всю страну вводить не будут. Для этого обещают подготовить систему здравоохранения.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить снова тотальный карантин", – отметил Ляшко в эфире одного из телеканалов.

В частности, будут менять работу инфекционных отделений и восстанавливать систему эпидзащиты в стране.

"Подготовка (ко второй волне заболеваемости. – Авт.) уже проводится. В ближайшее время мы анонсируем изменения в программе медицинских гарантий, которые также будут влиять на подготовку инфекционных отделений. Восстановление системы эпидемиологической защиты в стране – это также один из этапов подготовки к возможной второй волне коронавирусной болезни", – рассказал ранее в интервью сайту "Сегодня" Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине несколько дней подряд увеличивалось количество новых заражений коронавирусом. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график ослабления карантина может быть изменен.

Виталий Андроник

Источник