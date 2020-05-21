"Партия мэров": почему этот проект может не состояться

На них присутствовали мэр Днипра Борис Филатов, а также еще несколько мэров крупных городов. От Харькова и Одессы были не главы городов, а их представители. Также в этом разговоре якобы принимали участие и представители бывшего премьера Владимира Гройсмана. Через две недели Виталий Кличко и Борис Филатов все-таки подтвердили, что ведутся переговоры о создании условной «партии мэров». Мол, местное самоуправление на сегодня нужно защищать, отстаивать интересы громад.

Идея подобной политсилы, конечно, не нова для Украины. В 2019 году ее пытались реализовать Геннадий Кернес и Геннадий Труханов путем создания общей партии «Доверяй делам».

Особо ничего не получилось. Так каковы перспективы нынешней попытки? Собственно, «партия мэров», что это – оппозиционный политпроект по отстаиванию интересов регионов и местного самоуправления или проект по удержанию власти местных элит? А, может, что-то другое? Смогут ли такие разные по мировоззрению и идеологии, украинские мэры объединиться? Кто, вероятно, возглавит партию – Кличко, Филатов, Садовый, Гройсман? Ведь. кроме личных амбиций, у каждого есть свои мощные финансовые, медийные и лоббистские ресурсы. И наконец, кто на предстоящих местных выборах вообще может одержать победу? Эксперты искали ответы на все эти вопросы.

«ПАРТИЯ МЭРОВ»: ШАНСЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Политолог Валерий Клочок говорит, что тему о создании партии мэров действительно можно считать топовой – количество комментариев, заметок, новостей и статей зашкаливает. «Это действительно вызывает у многих живой интерес. Живучесть такой инициативы (вспомним Кернеса и Труханова) говорит о ее ситуативной востребованности: есть проблема – появляется партия мэров, нет проблемы – нет и партии, – считает политолог. И отмечает, что сейчас проблема есть, она ощутима и понятна. Это давление центральной власти на органы местного самоуправления за принятие законов, возлагающих на местные элиты большие обязанности и в то же время не дающих достаточного финансового ресурса для этого. «Особенно обострилось противостояние в период карантина. Проблема центральной власти в том, что она так и не смогла завершить начатую предшественниками действенную децентрализацию, способную не только обязать местных «князьков», но и наделить их полномочиями в рамках Основного закона. Поэтому при существующих проблемах в отношениях «центр-регион» появление реальной партии мэров вполне возможна. Острая реакция отдельных мэров в период усиления карантинных мер именно это противостояние и показала (протесты мэров Черкасс, Львова, Житомира и др.). Но еще не факт, что партия и появится – в случае ослабления давления сверху руководители сразу же разбегаются по своим «домам», – говорит он. Значит и говорить о какой-то хотя бы примерной идеологию для такой платформы не стоит. По определению такая политсила идеологии иметь не может. Потому что их задача – сохранение власти, а не ее получение.

«Сегодня не лучшие предпосылки для создания «партии мэров» или, как ее еще называют – «партии защиты местного самоуправления», – говорит политолог, глава Центра «Эйдос» Виктор Таран. По его мнению, этому способствует несколько факторов. В условиях децентрализации за последние годы городская власть смогла накопить достаточно ресурсов для того, чтобы начинать публичную борьбу за свою идентичность. «Речь идет не только о финансах. Благодаря средствам, которые были получены после реформы децентрализации, мэры сделали много хороших социальных проектов у себя в городах. Конечно, это повысило их рейтинги, узнаваемость. Как результат – часто местным политикам доверяют больше, чем политикам общенационального уровня. Но будем объективны, сейчас этот проект выглядит не просто как «локальная мэрская игра», а как попытка сформировать «альтернативную всеукраинскую политическую силу», – уверяет политолог.

По мнению эксперта, с одной стороны для этого есть хорошие предпосылки (финансовые ресурсы, административные рычаги), с другой – для успешного похода на «всеукраинский уровень» партии не хватает общенациональной понятной идеологии, а также того, что политтехнологи называют «публичным лицом».

«Формирование публичного пула – не простая задача. Особенно учитывая, что большинство мэров областных центров уже представляют действующие партии. В частности, мэр Черкасс - выдвиженец «Батькивщины», Ивано-Франковск и Тернополь – «Свободы», Львов – «Самопомощь». У Кернеса, Труханова и Кличко тоже собственные партии. Поэтому несмотря на то, что партии имеют постоянную поддержку в этих регионах – весьма сомнительно, что нынешние мэры откажутся от действующего партийного билета в пользу «нового проекта». Поэтому на сегодня я не верю, что к партии присоединятся большинство мэров областных центров», – говорит Таран.

В то же время партия может расшириться за счет присоединения мэров малых и средних городов с населеннням от 15 до 80 тысяч граждан, считает политолог. А особенно при условии, если парламент примет изменения в Избирательный кодекс, которые будут предусматривать, что кандидатов на должности в мэры должны выдвигать исключительно политические партии. «Тогда у действующих мэров будет выбор: либо идти «на поклон» и в политическую кабалу к лидерам рейтингов – «Слуга народа», «ОПЗЖ», «ЕС» или «Батькивщина», либо попытаться сыграть самостоятельную игру. И как показывает опыт, большинство мэров предпочтут именно последний вариант, чем уйти на пять лет в политическое рабство».

ИНТЕРЕС К ОБЪЕДИНЕНИЮ – ТО ОН ЕСТЬ, ТО ЕГО НЕТ

Что касается кандидатов на лидеров, то пока на фоне тяжелых переговоров там царит «политический туман». «Кличко не спешит публично засветиться» с поддержкой проекта. Личность Филатова слишком неоднозначна, чтобы самостоятельно «продвигать» проект на всеукраинском уровне. Теоретически этот проект мог бы усилить экс-премьер Владимир Гройсман. Но его опыт, персональный рейтинг и политические амбиции значительно выходят за рамки «партии мэров». К тому же возглавляемая им «Украинская стратегия» имеет поддержку на уровне 3%, а гипотетическая «партия мэров» – менее 1%. Поэтому едва ли не единственным вариантом союза Гройсмана с мэрами было бы заключение «пакта о сотрудничестве», в рамках которого Гройсман поддерживает мэров на местных выборах, а они его – на парламентских», – подчеркивает Виктор Таран.

«Партия мэров» – это однозначно попытка местных элит удержаться у власти под новой вывеской», – считает политолог Максим Яли. И именно желание сохранить власть, по его мнению, и является тем «цементом», который будет держать конструкцию, а отнюдь не идеология, которая существенно отличается в зависимости от региона. Объединяет мэров-сторожилов разве что общий противник – партия «СН», которой осенью крайне необходима победа.

Несколько иное мнение по этому поводу высказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. По его словам, идея тотальной партии мэров с включения большинства глав областных центров – уже не актуальна. Она была ответом на планы Банковой ввести ограничения для локальных политпроектов в виде 5%-го всеукраинского барьера прохождения в ВР. От этой идеи отказались, и поэтому часть мэров потеряла интерес к объединению. «Если все же несколько мэров и объединятся в одну партию, то наиболее логичный лидер для такого объединения – Владимир Гройсман. Он сочетает опыт работы городским головой и статус всеукраинского политика», – считает эксперт. При сохранении ключевых положений Избирательного кодекса локальные партии будут, скорее всего, вести автономные избирательные кампании, говорит Попов, и популярные местные политики и действующие мэры могут способствовать получению достаточно высоких результатов. «Партии типа «Доверяй делам» в Одессе, «Родной дом» в Чернигове или «ВО "Черкащане» в Черкассах могут претендовать на вхождение в тройку победителей и участие в формировании местных коалиций», – резюмировал он.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ «ГОНКИ»: КТО ПОЛУЧИТ БОЛЬШИНСТВО В ОБЛ- И ГОРСОВЕТАХ?

Судя по последним рейтингам, рассуждает Виктор Таран, наибольшее количество депутатов на местных выборах получит партия «Слуга народа». Второе место, в зависимости от регионов, поделят «Европейская солидарность» и ОПЗЖ. «Однако, судя по тем же рейтингам, ни одна партия не сможет получить «монобольшинство» и самостоятельно сформировать местные исполкомы. А это означает, что по результатам выборов мы снова увидим разные, может даже странные коалиции», – говорит политолог.

Прогнозируется, что почти во всех местных советах будут сформированы фракции «Слуги народа». Но в основном они будут лояльны не столько всеукраинскому руководству, сколько местным политическим группам, которые сформируют соответствующие списки из своих людей. «В областях Западной Украины получат представительство фракции «Европейской солидарности» и региональных правых партий. На Востоке и Юге во многих советах будут многочисленные фракции ОПЗЖ», – отмечает Попов.

Где «Партия мэров» и сможет показать высокий результат, то это только в Киеве, Днипре, Харькове, Львове, то есть где высока личная поддержка действующих мэров. Но им будет крайне сложно показать достойный результат за пределами крупных городов и составить серьезную конкуренцию "СН", "ОПЗЖ", которые будут доминировать на юго-востоке страны, или "Батькивщине", возможно местами "Солидарности". «В западных регионах конкуренция небольших партий, считаю, будет еще острее», – добавил политолог.

Подобные соображения высказал Валерий Клочок. По его мнению, большие шансы на местных выборах имеет партия «Слуга народа», что и подтверждает последнее социологическое исследование группы «Рейтинг». «Беспрецедентная поддержка избирателями этой политсилы по состоянию на весну-2020 дает основания говорить об этом. Тем более в СН работают над тем чтобы местные ЛОМы были в их рядах. Следовательно шансы быть лидерами на местных выборах у них довольно высокие», – говорит Валерий Клочок.

На вторых-третьих ролях политические проекты, популярные в регионах. Это, по словам политологов, такие партии, как «Наш край», «Аграрная партия», новая партия «Страна Скоцика», партия Гройсмана в Винницкой области, региональные проекты Труханова и Кернеса. Все они малоизвестны в национальном масштабе, но в регионах все же будут иметь серьезную поддержку. Вот почему правящее монобольшинство предлагает формировать местные органы власти исключительно на основе партийного представительства – без самовыдвиженцев и других «шалостей».

Мирослав Лискович. Киев

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