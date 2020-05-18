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За дверями "дистанционки"

18.05.2020 / 09:28
За дверями "дистанционки"
Образовательное агентство города Киева провело исследование о дистанционном обучении в столице. В нем приняли участие 34 тысячи респондентов - ученики (с 4 по 11 класс), учителя, родители.

Социологи выяснили, что происходит за закрытыми дверями квартир, куда теперь переехали школьные классы и аудитории.

Опрос проводился методом электронного анкетирования в два этапа — в начале апреля и в первую неделю мая. Поэтому мы можем сравнить, как начиналось дистанционное обучение и что изменилось сейчас, когда учителя набили руку и овладели новыми инструментами.

Понятно, что не во всех городах и селах ситуация такая же, как в Киеве. Более того, можно с уверенностью сказать, что в столице она оптимистичнее, чем в регионах. Но общие тенденции прослеживаются.

Как показало исследование, в Киеве дистанционным обучением охвачено 78% школьников. Это означает, что каждый пятый маленький киевлянин не учится дистанционно во время карантина. И дело здесь не только в школе. Как сообщили родители, самая распространенная причина, почему дети не вовлечены в обучение, — отсутствие технических средств (25% тех, кто не учится дистанционно) или Интернета (выехали за пределы города к бабушке в село или на дачу).

А чем занимаются те 22% школьников, которые не вовлечены в дистанционное обучение? Далеко не все они сидят за книгами или наверстывают программу с родителями и репетиторами. Как свидетельствует исследование, почти треть (34%) тех, кто выпал из дистанционного обучения, вообще игнорируют процесс обучения.

Интересно, как будет компенсироваться пропасть между теми, кто учился во время карантина, и теми, кто игнорировал школу?

По данным исследования, самым популярным каналом коммуникации учителей и школьников являются мессенджеры — Вайбер или Телеграм.

Правда, к концу карантина популярность этих мессенджеров среди учеников несколько снизилась в пользу других средств связи (moodle и teams) и электронной почты. А вот родители до сих пор отдают предпочтение Вайберу и Телеграму, — 77% общаются с учителями именно так.

С одной стороны, это понятно, — мессенджер помогает оперативно обмениваться информацией. С другой — прогресс не стоит на месте, и некоторые школы уже подключились к электронным платформам, позволяющим родителям переписываться с преподавателями, читать их комментарии об успеваемости детей, видеть оценки и учебные планы — какие темы изучали, что задано. Но, очевидно, все эти достижения технического прогресса пока не стали популярными. И не только из-за желания или нежелания родителей, но и из-за того, что этими инструментами пользуются преимущественно частные учебные заведения или продвинутые лицеи и гимназии. А в большинстве школ остаются старые дедовские методы — бумажные выписки с оценками и дневники.

Если же говорить об онлайн-платформах, на основе которых организуется дистанционное обучение, то бесспорным фаворитом на всех этапах исследования является ZOOM. Именно за него как за спасительную соломинку ухватились школы, когда грянул карантин. И хотя это не единственная платформа с такими возможностями, но, кажется, сарафанное радио все же сыграло свою роль.

Как свидетельствует опрос, к концу учебного года возросла популярность Google Classroom. И это означает, что педагоги постепенно овладевают инструментарием дистанционного обучения.

А вот сайт школы помогает в дистанционном обучении лишь трети респондентов. Видимо, учебным заведениям следует задуматься над тем, что сайт — это не только "товар лицом" и фотоотчеты с разных мероприятий, но и возможности для коммуникации школьного сообщества.

Карантинное обучение часто упрекают в том, что оно превращается в самостоятельную учебу учеников, — мол, очень много домашних заданий. Особенно у тех учеников, чьи учителя не смогли проводить занятия дистанционно. Родители жалуются, что уже устали объяснять и делать уроки — "я не специалист в образовании, и у меня есть своя работа". "У нас дистанционного обучения нет, но домашние задания, будь добр, выполняй, это уже твоя ответственность. А нет — на список и к директору".

По данным исследования, 72% школьников получают домашние задания по всем предметам. Среди родителей уже ходят анекдоты о "домашке" по труду, музыке и физкультуре.

Половина учеников ответила, что по некоторым предметам им теперь задают больше домашних заданий по сравнению с тем, как было до карантина (прежде всего это касается математики, украинского и иностранного языков). И на их выполнение тратится больше времени, — о таком заявляют 60% опрошенных. С этим согласны и родители. Бывает, что ученики получают домашние задания без объяснений (ответы 11% родителей). В связи с этим, по сравнению с периодом очного обучения, 56% учеников постоянно сталкиваются с трудностями, выполняя домашние задания.

Несмотря на жалобы родителей, что на них скинули обучение во время карантина, 73% школьников сообщили, что делают уроки самостоятельно, 21% — с родителями, 1% — с репетиторами. Остальные вообще не ответили на вопрос, как обычно выполняют домашние задания (возможно, им было неудобно сказать "списываю с готовых домашних заданий или у одноклассников"?).

Следует учесть, что в исследовании не принимали участие самые младшие ученики из 1–3 классов. Очевидно, участие родителей в выполнении домашних заданий там значительно выше.

Как свидетельствует исследование, 46% школьников выполняют "домашку" нерегулярно, 51% — всегда, 3% — не выполняют вообще. Почти половина учеников (42% опрошенных) утверждают, что по некоторым предметам могут своевременно получить объяснение от учителя, если у них возникают вопросы в процессе изучения темы.

Во время карантина у трети учеников снизился интерес к учебе.Но 14% школьников ответили наоборот: им стало интереснее учиться.

Около 56% школьников отметили, что во время карантина у них возникло больше трудностей с выполнением домашних заданий. Среди них — невозможность качественно понять учебный материал, отсутствие эффективного контроля со стороны учителей, снижение интереса к учебе и другие.

Следовательно, главной проблемой дистанционного обучения является невозможность качественно понять учебный материал. О ней сказали 48% родителей и 46% учеников. Причем на втором этапе исследования количество таких респондентов выросло почти на 20%.

Это ожидаемо, ведь в начале карантина у школьников еще был запас школьных знаний, а потом все непонятное и недоученное начало накапливаться подобно снежному кому — одно наслаивалось на другое.

Для родителей дистанционное обучение тоже стало большим испытанием, — 55% опрошенных отметили, что это усложнило им жизнь. Трети родителей пришлось больше, чем до карантина, сидеть со своими детьми за уроками. В то же время 25% родителей отмечают, что их ребенок учился бы успешнее, если бы они были рядом, но это невозможно из-за занятости.

Дети не готовы к дистанционному обучению из-за возрастных особенностей, и это вызывает физическую и психическую перегрузку, — так считают 8% опрошенных родителей. По их мнению, во время карантина эти вопросы остаются без внимания.

Половина опрошенных учителей считают, что главная сложность дистанционного обучения — это невозможность контролировать, как ученики усваивают изученный материал. При этом 18% учителей пожаловались, что вообще не могут определить уровень достижений своих учеников.

Вызовами для учителей также стали проблемы технического характера (38%), связи с учениками (41%), отсутствие опыта дистанционного обучения (37%). Это заставляет их тратить больше времени на подготовку и проведение уроков.

Как свидетельствует опрос учеников, родителей и учителей, очное обучение в аудиториях нравится им больше, чем дистанционное, — об этом сказали 70% учеников, 90% учителей и 80% родителей. А 60% учеников мечтают, чтобы поскорее начались занятия в школе (интересно, сколько людей ответили бы на этот вопрос так же, если бы во время карантина можно было встречаться с друзьями?). И только 22% школьников видят позитив в карантине.

Кстати, в США мнение родителей другое. Организация RealClear опубликовала результаты опроса, свидетельствующие, что после окончания пандемии 41% семей, скорее всего, выберут для своих детей хоумскулинг или виртуальную школу, а 31% указали, что такой выбор для них маловероятен. Об этом рассказала руководитель Центра дистанционного обучения столичной школы "Афины" Татьяна Швец.

Участники нашего исследования также назвали плюсы обучения дома. Так, 36% учеников стали больше читать. Эта цифра очень радует. Мы помним результаты отечественного мониторинга читательской компетентности, которые показали: еще в начальных классах формируется большая группа школьников, которые вообще не читают или делают это под принуждением.

По данным исследования, 15% учеников теперь больше времени уделяют самообразованию, и это замечательно, ведь самообразование — именно то, что должно сопровождать человека на протяжении жизни.

А самое главное — дети и родители стали больше общаться между собой (об этом сказали почти 70% опрошенных). По данным опроса, 72% школьников рады, что на карантине рядом с ними находятся родители. Это еще один неожиданный плюс карантина. Но следует помнить о тех 28%, кто не нашел общего языка с родителями. Впрочем, карантин пока не закончился, и родители еще многое могут исправить в отношениях со своими детьми.

Оксана Онищенко

Источник 

учителя, дистанционное обучение, коронавирус, карантин
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