Сможем ли сами: Украина будет покупать лекарства без иностранной помощи

Программу развития ООН (ПРООН), международную некоммерческую организациию Crown Agents: они берут за свои услуги 4-5,5% от заказа. Поэтапно Украина планирует перейти на самостоятельные закупки, и этот процесс стартовал в 2019-м году. Какими успехами государство может похвастаться уже сейчас?

Лекарства оказались дешевле

В 2015-м Украине пришлось просить международные организации взять на себя закупки лекарств. Дело в том, что в 2014-м Министерство здравоохранения провалило закупки и в Украине более года не было жизненно необходимых препаратов. Кроме того, закупки были коррумпированы. Поэтому их передали ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.

Лекарства оказались дешевле, если сравнивать с периодом, когда закупками занимался Минздрав. По оценке Счетной палаты, международные организации сэкономили до 40% бюджета на лекарства, а некоторые препараты закупались в 26 раз дешевле, чем это делало ведомство до 2015 года. И это при том, что организации берут комиссию за свои услуги – 4-5,5% от суммы заказа. Сэкономленные деньги закупщики не оставляют себе, а докупают те лекарства, которых нужно больше – это определяет Минздрав.

По такой схеме действует не только Украине – правительства стран по всему миру, от США, Японии, стран Европы и до Африки обращаются к профессиональным закупщикам. Так удается избежать коррупции и лишних трат из бюджета.

Для сравнения, до 2015 года 95% победителей тендеров составляли дистрибьюторы, сейчас же 80% поставщиков – производители препаратов.

Через международные организации Минздрав закупает лекарства и медизделия по 40 программам – это более 1300 наименований препаратов. В их число входят средства для лечения взрослой и детской онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, ревматоидного артрита, легочной артериальной гипертензии, врожденных иммунодефицитов и других тяжелых заболеваний.

"Международные организации сделали несколько важных вещей. Это снижение цен на лекарства, преодоление коррупции, регистрация новых препаратов для тяжелых болезней и закупки напрямую от производителей", – говорит Ольга Стефанишина, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, экс-заместитель министра здравоохранения.

В 2022 Украина начнет закупать лекарства самостоятельно

В 2018 году в Украине создали госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Первые закупки организация провела в 2019 году. Например, препарат Ганцикловир удалось купить дешевле на 34%, чем в 2018: 500 грн за флакон вместо 757,56 грн. Всего госпредприятие провело 43 тендерные процедуры, в том числе с использованием системы Prozorro. При ожидаемой стоимости закупок в 94 млн грн по факту потратили 58 млн грн, то есть экономия – 36 млн грн, или более 38%. В 2020 году предприятие должно было перевести все закупки на себя. Однако парламент принял решение о том, что госпредприятию нужен переходный период в два года. Постепенно предприятие переберет на себя закупку препаратов, которые сейчас покупают международные организации.

"В этом году очень важно, чтобы "Медицинские закупки Украины" начали закупать препараты. Для этого нужно принять закон, который даст предприятию вести международные торги, освободит лекарства от НДС и упростит регистрацию препаратов. Но очень предостерегаю Минздрав, чтобы госпредприятие не брало на себя большое количество программ. Они должны для начала показать, что могут проводить переговоры с производителями, что производители придут напрямую на торги, а не через дистрибьютор", – отмечает Стефанишина.

В будущем госпредприятие будет объединять местные закупки и покупать препараты большими партиями – так должно быть дешевле. Сейчас регионы закупают некоторые препараты самостоятельно через ProZorro, если сумма закупок выше порогового уровня – 200 тыс. грн.

Закупки на сумму меньше 200 тыс. гривен будут происходить через электронный каталог. Это онлайн-магазин в системе ProZorro, который позволит больницам покупать препараты и медизделия самостоятельно, без посредничества местных чиновников. По данным Минздрава, в электронном каталоге уже зарегистрировано более 200 тыс. поставщиков.

При этом отказываться от международных закупок нельзя, считает Стефанишина. Должен быть план "Б", если производители не придут, и у украинцев будет риск остаться без лекарств.

"Возможность закупок через международные организации должна быть всегда. Государство должно само выбирать, где эффективней закупать лекарства. Например, Детский Фонд ЮНИСЕФ заключает пятилетний контракт с производителями и покупает вакцины для ста стран мира. У них огромные объемы и контракты, поэтому у них цены намного ниже. Украинское госпредприятие никогда не получит таких цен, потому что объемы несравнимо меньше. Поэтому в некоторых случаях стоит оставлять международные организации. Но там, где есть конкурентные торги, есть простые закупки – логично, чтобы этим занималось госпредприятие", – прокомментировала Ольга Стефанишина.

Однако, чтобы "Медицинские закупки Украины" заработали прозрачно, должен был появиться Наблюдательный совет. За время работы госпредприятия его пока так и не создали.

Виталий Андроник

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