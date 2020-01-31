Иран "темнит", и значит катастрофа самолета МАУ - это случайно или все-таки умышленно?

Например, заявление главы министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавади Зарифа о том, что "виновный в катастрофе самолета МАУ находится в тюрьме близ Тегерана". Но кто он - оператор, то есть тот, что кнопку "пуск" нажимал, или тот, кто отдавал приказ - командир расчета? И почему виноват только один? Ведь обслуживают ракетный комплекс "Тор-М1" (российский ЗРК, из которого был сбит "Боинг" -737 авиакомпании "МАУ") как минимум трое, а начальство - неизвестно, в каком количестве - где-то повыше сидит.

То же самое с "черными ящиками"... Их то передают в Украине, то отправляют во Францию, то иранцы вообще предпочитают изучать их сами, несмотря на то, что технической базы для этого у них нет. Зато у нас есть - это лаборатория средств объективного контроля Национального авиационного университета. Кстати, именно в эту лабораторию в декабре 2002 года передавали черные ящики с Ан-140, который разбился возле иранского поселка Баграбад. "В активе украинских экспертов десятки расшифрованных "черных ящиков". Изучали и причины недавнего падения Ан-12 неподалеку от аэродрома под Львовом", - комментирует главный специалист лаборатории при НАУ Владимир Гарбуз.

Собственно, имеем "свежее" заявление генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что ведомство обращалось к Ирану с рядом запросов, но ответа до сих пор не получило. "Мы запрашивали информацию, необходимую для расследования, просили о допросе определенных людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим той реакции со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть", - сказал Рябошапка.

Итак, действительно ли попадание ракеты было случайным, в чем нас так настойчиво пытается убедить иранская сторона?

Насколько версия о "случайности" выглядит правдоподобной?

Почему следствие идет (или не идет) в таком тумане? С этим вопросом мы обратились к военным экспертам Алексею Арестовичу и Дмитрию Снегиреву.

Арестович: "Во-первых, неизвестно, есть ли он вообще, этот виновный. Во-вторых, даже если он действительно существует, то по логике - это никто иной, как командир расчета. Потому что оператор не может нажать кнопку, провести стрельбу, если на это нет согласия командира.

Что касается случайности, мол, иранские военные просто приняли пассажирский самолет за вражеский, поскольку из-за напряжения в отношениях с США "находились в состоянии высокой боеготовности". Я почти полностью уверен: они видели, что сбивают гражданский самолет. Потому что порядок работы комплекса такой, что там есть, в частности, идентификация цели. Она делается или через радиолокатор, который дает полную картину того, что происходит в воздушном пространстве за три секунды, оценивая степень опасности объекта, его скорость и высоту, а затем все это выводится на монитор оператора, и он четко осознает, какая перед ним цель. Ну, или через телевизионно-оптический визир с очень высоким разрешением. А поскольку расстояние от места запуска составляло около 6-7 километров, то этот самолет должен был заполнить собой весь экран, с оптическим визирем даже в иллюминатор можно было заглянуть. Но почему сбили именно этот самолет - это уже большой вопрос, на который и украинская сторона, и международное следствие, собственно, и иранская, должны дать ответ. Сейчас кто-то пытается выстроить конспирологическую теорию, этим бортом якобы мог лететь "предатель", выдавший американцам местонахождение убитого генерала Сулеймани. Но в это мало верится. Потому что, если нужно ликвидировать одного человека, то самолет сбивать не нужно, пуская по собственным следам спецслужбы, как минимум семи стран.

И последнее - "черные ящики". В Тегеране, как и в Кремле, за влияние между собой воюют "башни". Известно, что самолет сбил КСИР (Корпус стражей Исламской революции), которые светскую власть, и даже военных генералов к своим делам не допускают. В КСИР вообще сначала не признавали, что это именно они сбили самолет. Пишут, что президент Ирана узнал об этом только на третьи сутки. К чему я веду? А к тому, что в КСИР своих никогда не сдают, ну, или хотя бы стараются не сдавать. Но если о факте пуска ракеты уже стало известно, то они будут пытаться продвинуть какую-то легенду, компромиссную версию. Что, в принципе, сейчас и делают, заявляя о том, что сбили самолет непреднамеренно. Но по "черным ящикам" можно определить, насколько их легенда правдива. Поэтому официальный Тегеран, который хочет сохранить международные отношения, имидж надежного партнера, пытается содействовать следствию, но КСИР это следствие всячески саботирует. "Тяни-толкай" - иначе эту ситуацию не назовешь".

Военный эксперт, историк Дмитрий Снегирев также не верит в версию о "случайности". Он утверждает, что иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а версия о человеческом факторе - прикрытие.

Снегирев: "Во-первых, заявление о том, что оператор ЗРК "Тор -М1" перепутал гражданский самолет с крылатой ракетой или американским истребителем, говорит либо о сверхнизкой квалификации командира, или об умышленной дезинформации. Если они думали, что это американская крылатая ракета "Томагавк", то они летят на максимально низкой высоте (до 5 м), и об этом всем ПВО мира хорошо известно, в то время как украинский самолет на момент поражения, набрал высоту 2400 метров. Длина самолета Boeing 737 - 39,5 метра, размах крыльев - 34,3 метров. В то время, как крылатая ракета имеет длину 6.25 метра и диаметром - 0.53 м. По оценкам специалистов, спутать самолет с "Томагавком" невозможно.

Во-вторых, характер полета крылатой ракеты принципиально отличается от полета самолета. Крылатая ракета летит, огибая рельеф местности. Это обеспечивает сложность ее уничтожения средствами ПВО. В то же время гражданский самолет имеет четкую траекторию полета - т. н. "воздушный коридор". К тому же, скорость самолета в момент поражения, по оценкам специалистов, составляла примерно 220 километров в час, это гораздо меньше, чем у ракеты. То есть, оператор ЗРК четко осознавал, на какой борт нацелена система.

Третий фактор, опровергающий версию о случайном уничтожении авиалайнера, связан с техническими характеристиками зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Напомню, что это оружие ближнего радиуса действия, максимальная дальность поражения которого составляет 12 километров, поэтому оператор ЗРК прекрасно осознавал, какую цель он захватил, сопровождал и по какой работал. Украинский Boeing находился в воздухе несколько минут, поэтому заявления о том, что оператор имел 10 секунд для принятия решения, не соответствуют действительности.

Также не верю в версию КСИР о том, что "Тор-М1" зафиксировал американский беспилотник (БПЛА), но тут на пути возник гражданский самолет и ракеты переключились на другую, большую по размеру цель. Отмечу, что ЗРК "Тор-М1" может работать одновременно по двум целям - по две ракеты на каждую. То есть, даже если предположить теоретически, что в этом районе одновременно был беспилотник и самолет МАУ, ЗРК поразил бы оба объекта".

Как должны реагировать Украина и международное сообщество?

По мнению дипломата, эксперта "Майдана иностранных дел" Олега Белоколоса, нельзя исключить того, что в Иране есть те, кто не заинтересован в проведении всестороннего расследования.

"А потому необходим скоординированный многосторонний подход и продолжение международного давления на официальный Тегеран для проведения объективного расследования и выяснения всех обстоятельств. Именно так действует пока Киев, в частности в формате Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан, которая была создана 16 января этого года, - говорит эксперт. - Действия украинского руководства в данном контексте сегодня оцениваются в мире положительно как с точки зрения выбранного алгоритма действий, так и осуществления соответствующих шагов в отношении Ирана. В частности, следует обратить внимание на недавний визит в Украину Специального посланника президента Ирана по вопросам, связанным с расследованием катастрофы украинского самолета Боинг-737, во время которого он заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события".

При этом эксперт по вопросам безопасности и рисков Юрий Костюченко напоминает, что смысл, содержание и процедуры расследований и судопроизводства в демократических и авторитарных обществах в корне отличны. Обычно авторитарные режимы пытаются использовать такого рода инциденты как инструменты политического шантажа.

"Поэтому надеяться на полноценное и всестороннее сотрудничество бесполезно. Скорее, есть смысл полагаться на сложный и длительный переговорный процесс и давление. Иран будет использовать процесс, во-первых, как повод для расправ со своими политическими оппонентами внутри страны, а во-вторых, как инструмент для политического шантажа, в частности, для попыток достижения более выгодных для себя позиций на переговорах с Западом. Несмотря на сложную обстановку в регионе, где сегодня у Украины нет своих прямых интересов, но где тесно и сложно переплетены интересы наших союзников и противников, официальной позицией Киева должно стать требование строгого и всестороннего соблюдения четко прописанных требований и процедур расследований воздушных инцидентов" , - отмечает господин Костюченко.

Согласен с коллегой директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. "Международная комиссия должна изучить все результаты, сделать выводы... Понимаю, что деятельность такой комиссии затянется на недели, а то и месяцы. А политическую ответственность иранская сторона на себя брать не хочет, перекладывая вину на других, в частности, те же Соединенные Штаты, хотя, признавая тот факт, что самолет был сбит их ракетой. Очевидно, что такая иранская тактика будет наблюдаться и в дальнейшем. Если иранцы все же не согласятся передавать самописцы и давать доступ к обломкам самолета, то мы окажемся перед серьезной проблемой. И здесь может быть несколько вариантов для украинской власти. Первый - продолжить делать вид, что все в порядке, все под контролем, что следствие ведется - в расчете на то, что скандал с катастрофой самолета постепенно стихнет в украинском информпространстве, что внимание публики переключится на что-то другое, и таким образом, можно будет все делать второпях, без ухудшения отношений с Ираном... Конечно, время от времени отчитываясь обществу, что, мол, мы внимательно следим за ходом расследования, держим руку на пульсе, - говорит эксперт. И добавляет: "Второй вариант - интенсифицировать требования, приобщив к этому процессу другие страны и, выступая вместе с ними единым фронтом, продолжать оказывать давление на Иран, делать все возможное, чтобы этот вопрос оставался максимально публичным. Короче говоря, занять наступательную позицию, которую, по моему мнению, мы пока не демонстрируем".

Однако есть один нюанс, почему иранцы начинают давать заднюю. Не в последнюю очередь, считает эксперт, из-за КСИР. "Виновно в поражении самолета подразделение КСИР. Он олицетворяет радикальную исламистскую часть правящего класса. Ложь правительства становится для людей, которые выступают против власти аятолл, личным оскорблением. Политический класс, который ранее был не очень объединен, еще больше раскололся. Противоречий стало больше. А это событие может стать "черным лебедем", который ускорит раскол иранских элит. Там это прекрасно понимают, поэтому всячески пытаются минимизировать риски", - резюмировал Игорь Семиволос.

Алексей Арестович также отмечает: "Украина должна требовать от Ирана беспристрастного следствия с привлечением международных наблюдателей". В то же время, говорит он, здесь есть несколько важных «но». "Первое. Страна, на территории которой произошла авиационная катастрофа, имеет исключительное право следствия. Поэтому даже если Иран вообще ничего не отдаст - будет совершенно в своем праве. Второе. Вокруг Ирана разыгрывается, так сказать, огромная шахматная партия. Его пытаются «выдернуть» от РФ, а также ослабить его отношения с Китаем. То есть Иран перетягивают на сторону Запада. Украина в этом вопросе, хочет она или нет, но должна следовать в фарватере своих партнеров", - утверждает господин Арестович. И добавляет: "Так когда-то было с Каддафи (ливийский диктатор в 1982 санкционировал террористический акт с подрывом самолета над британским городом Локерби, а отвечали за него «пешки». - Ред.), а ныне - с Путиным. Ведь трибунал по MH17 никого выше командира бригады не обвиняет. Но командир бригады ЗРК не может направить боевую машину в другую страну просто так. Нет! Подобные решения принимаются на уровне высшего руководства - Путина, то есть. Но его никто не обвиняет. Боюсь, что такая же судьба ожидает и расследование уничтожения Ираном самолета МАУ. Конечно, мы можем «надувать щеки», продолжая давить на Иран, но, во-первых, это давление будет общим с нашими западными партнерами, во-вторых, оно будет частью большой шахматной игры, а в-третьих, результат этого давления - компромисс между Западом и Ираном, ну, и Украиной. Вскоре в мир выбросят взаимовыгодную для каждой из сторон версию катастрофы".

Беседовал Мирослав Лискович. Киев

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