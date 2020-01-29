Войти | Зарегистрироваться
10:44

среда,
29 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Мир Общество

Вместо борьбы с наркотиками - искусственные барьеры на пути к обезболиванию?..

29.01.2020 / 09:16
Вместо борьбы с наркотиками - искусственные барьеры на пути к обезболиванию?..
Непрофессионализм и турборежим как в написании, так и в принятии законопроектов нынешней Верховной Радой уже стали притчей во языцех.

Порой кажется, что депутаты не понимают и не хотят понимать: и до них были какие-то наработки и существовала прослойка законодательства, составляющая некоторую систему. Поэтому даже из лучших побуждений нельзя просто так что-то придумать и, не соблюдая определенных правил и механизмов подготовки законопроекта, согласования его с другими законами или нормативными актами, ожидать, что он заработает и всем будет счастье.

Одним из последних ярких примеров такого непрофессионализма является законопроект №2784 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими", поданный в Верховную Раду 17 января 2020 года, который вместо анонсированной борьбы с незаконным обращением наркотиков создает искусственные барьеры на пути к обезболиванию.

Кроме того, эксперты утверждают: в случае его принятия фактически любого человека с наркозависимостью можно будет отправить на принудительное лечение и кого угодно — на принудительный медосмотр или привлечь к уголовной ответственности за "пропаганду наркотических средств". По этому пути в свое время пошла РФ, сейчас по нему предлагают идти Украине.

"Законопроект содержит ряд репрессивных положений, — считает руководитель ОО "Правозащитная группа "СІЧ", член правления УХСПЧ Дмитрий Рева. — Вопрос принудительного лечения наркозависимых спорный с позиции понимания прав человека. В большинстве европейских стран власть, наоборот, пытается защитить таких лиц от принуждения. Программы должны реализовываться в рамках государственной стратегии борьбы с наркотиками, где госпитализация — выбор самого наркозависимого, а основная задача государства — защита наркозависимых лиц от распространения СПИДа и других тяжелых болезней.

В свое время Украина уже отказалась от "Инструкции о порядке подготовки материалов для направления больных наркоманией на принудительное лечение в специализированные лечебные заведения Минздрава Украины и передачи этих материалов в суд" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0244-95) как нарушающей права наркозависимых, ведь болезнь не является поводом для ограничения правового статуса человека. Обозначенная система не была эффективной и никоим образом не повлияла на показатели роста наркомании в Украине. Зачем же реанимировать эту постсоветскую модель?".

"В 1998 году Украина присоединилась к предложенному ВОЗ Международному классификатору болезней, — комментирует эксперт по наркополитике БФ "Відродження" Елена Коваль. — Это означает, что, ставя определенный диагноз, в Украине не придумывают его самостоятельно, а, как и во всем мире, берут из этого классификатора МКХ-10, в котором все болезни объединены в группы и четко закодированы.

Все болезни, связанные с употреблением человеком наркотических веществ (опиаты, канабис и подобные), отнесены МКХ-10 к расстройству психики вследствие употребления таких веществ и находятся в разделе, касающемся психиатрии в целом. То есть во всем мире отклонения людей, страдающих от употребления всех психоактивных веществ, отнесены к психическим расстройствам и лечатся психиатрами. Поэтому, если мы говорим о том, что Украина идет в ЕС и гармонизирует свое законодательство согласно его требованиям, мы должны осознать: все, кого в нашем устаревшем законодательстве называют словом "наркоман", в действительности — люди с определенными психическими отклонениями.

Но законопроект №2784 вместо того, чтобы привести наше законодательство в соответствие с европейскими нормами, предлагает вернуть Украину в 1995 год, когда впервые началась разработка закона о противодействии незаконному обращению наркотических средств, когда здесь еще не знали, как это делается в Европе, и, по образу и подобию СССР, придумали отдельное заболевание "наркомания", решив: если всех людей принудительно от этого заболевания лечить, то все проблемы у нас исчезнут. И вот теперь мы вместо того, чтобы идти в направлении, которое определили для развития государства, почему-то вновь начинаем возвращаться в 1995–1996 годы. Это — первое.

Второе. Вследствие того, что человек с психическими отклонениями, согласно законопроекту, в государстве будет подвергаться принудительному лечению, должен быть создан ряд заведений здравоохранения, система, позволяющая все это делать. Сейчас таких заведений у нас нет. И это означает, что одним росчерком пера народные депутаты предлагают вместо того, чтобы вкладывать средства в общую систему здравоохранения, создать отдельную отрасль и эти закрытые заведения. При этом в объяснительной записке они пишут, что данный законопроект не требует средств из госбюджета.

Третье. Депутаты предлагают ввести в наше законодательство термин "пропаганда", определение, которого нет ни в этом законопроекте, ни где бы то ни было, а следовательно, подвести под него можно, что угодно. К чему это приведет?

Авторы пишут о том, что нельзя даже сравнивать по действию какие-то вещества. Представим, что пациенту только что поставили сложный диагноз, и человек ищет соответствующую информацию. Говорить о том, что он может получить ее в полном объеме от врача, означает покривить душой. Многие пациенты обращаются в пациентские организации, благотворительные фонды и, получая разъяснение, слышат, например, что не обязательно вводить морфин в виде инъекций, можно купить пластырь, обеспечивающий то же обезболивание. У пациента будет такое же обезболивание, но без иглы. Пациент приходит к своему врачу и просит выписать ему рецепт на пластырь. Он услышал о преимуществах одного метода введения препарата по сравнению с другим. Но ведь речь идет о наркотическом веществе. И это уже можно расценивать как пропаганду. Таким образом, половину наших общественных организаций, занимающихся просветительской деятельностью, в частности в школах, можно просто закрыть.

Если выполнять такой закон, надо исключить всю информацию. Написано, что ее можно распространять на семинарах, в научных изданиях и так далее. То есть даже в аптеке такой информации не может быть. И, если вы не медработник, в лечебном заведении вам не должны сообщать о том, что появились капли "Ораморф" для детей, которые можно применять с очень маленького возраста. В Украине нет препаратов для обезболивания детей. А взрослыми препаратами этого делать нельзя. Но вы не увидите и не услышите эту информацию, потому что это — пропаганда наркотических средств.

Четвертое. Четко прописано, что из аптеки препарат может быть выдан исключительно по электронной форме рецепта. Хотелось бы обратить внимание на то, что заведения здравоохранения, в частности аптеки, должны осуществить переход на информационные медицинские системы. Они должны быть сведены в единую систему и присоединены ко всем заведениям здравоохранения, где могут быть выписаны рецептурные бланки. На сегодняшний день формы 3, по которым выписываются препараты наркотических средств, еще не заполнены и не запущены в работу. Пилотный проект по внедрению этих электронных форм для врачей в некоторых регионах, которые будут выбраны Минздравом, начнется с 1 апреля этого года. То есть эта информационная система еще даже не зашла в экспериментальную эксплуатацию, а депутаты уже хотят закрепить в законе, что это единственный метод, по которому пациент может получить все препараты.

И пятое. Согласно информации сайта Госслужбы лекарственных средств и контроля над наркотиками, в Украине около 20 тысяч аптек. И только 382 из них выдают препараты подконтрольной группы. Люди не могут туда доехать и с бумажными формами. Согласованы ли уже все организационные моменты? Есть ли согласие всех этих аптек, что они устанавливают это информационное обеспечение и платят за него дополнительные средства?

Возможно, депутатам надо направить свои усилия не на создание искусственных барьеров на пути к обезболиванию, а на то, чтобы люди могли получить эти препараты фактически в каждой аптеке? Хотя это не их компетенция. Согласно законодательству, это должно определять Министерство здравоохранения и утверждать Кабмин.

Что действительно надо делать в этой сфере? Мы начали с того, что во всем мире такие расстройства отнесены к психическим. В Украине есть отдельный Закон "О психиатрической помощи", в котором четко определены методы принудительного медицинского применения и прописаны все моменты, которые хотят продублировать депутаты, — в каких случаях суд принимает решение о госпитализации, на какой срок это может быть назначено, на какой срок может быть продлено, как пациент может это обжаловать, если он совершеннолетний и если нет. И если наркология является частью психиатрии, достаточно исключить все эти дурацкие статьи об отдельном диагнозе "наркомания" и написать, что это — лица, подлежащие лечению согласно закону о психиатрии. И все. Потому что иначе можно дойти до того, что мы станем прописывать отдельным законом каждую болезнь — и депрессию, и эпилепсию, и так далее.

Есть международные правила и протоколы лечения. Почему ВР хочет взять на себя функцию ВОЗ и утверждать своими документами, как лечить конкретного пациента с конкретным диагнозом, мне не понятно".

Алла Котляр

Источник 

наркотики, ВР, обезболивание, обезболивающие препараты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 января
28 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.