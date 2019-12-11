За и против Коломойского – за деньги возможно все!

Рынок продажных митингующих «активистов» на сегодняшний день достаточно развит в Украине. За Ваши деньги, по сути, можно получить любой каприз (ярые активисты ломающие двери офисов недоброжелателей, толпы бабушек с плакатами кричащие пару часов там, где нужно). Все зависит от бюджета и фантазии.

В этом бизнесе, как и в других, есть свои профи, аматоры и ветераны. Об одном из таких ветеранов сегодня и пойдет речь.

Рынок продажных митингов обычно делится на два лагеря: «свой» и «чужой». Люди, работающие на одну политическую группу, принципиально не работают на другую. И наоборот. Но так делают не все. Одним из ярких примеров подобной «всеядности» является Георгий Дорофеев. 70-летний пенсионер, которому, по всей видимости, скучно живется на свою немалую пенсию (она у него, по нашим источникам в Пенсионном фонде, около 15-ти тысяч гривен).

Все мы помним горячие баталии кандидатов в Президенты Украины на выборах 2019 года. Тогдашний кандидат Порошенко не брезговал ничем в борьбе с Зеленским. Грязи было много. От развешенных по городу плакатов про «Зе-наркомана» до митингов под телеканалом «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Там наш герой Дорофеев и отличился. Было это 28 февраля 2019 года. В самый разгар политической битвы.

Как видим из сюжета журналистов ТСН, Дорофеев был заводилой и ведущим. Контингент тогда собрался не особо требовательный. Классический сбор людей в указанном месте. Сотники, десятники. Групповой приход на место пикета, такой же групповой уход с места и раздача денег. По оценкам людей, которые занимаются организацией проплаченных митингов, это мероприятие обошлось не дорого – 150 гривен на человека за пару часов. Сам Георгий Григорьевич, по нашей информации, получил 1000 гривен за свой перформанс. Заказчик – штаб Петра Порошенко.

Беззаботный пикетирующий пенсионер не брезгует постоять и под КГГА, дабы поддержать застройщика. Туда нашего героя регулярно задействуют киевские застройщики, когда нужно показать «народную» поддержку для скандальной стройки.

Ноябрь 2019 года. Под Национальным банком Украины начинают митинг оранжевые жилеты. Митинг возглавляет организация «Стоп корупции», которую курирует Роман Бочкала и Богдан Хмельницкий. Она уже давно известна в кругах затейников проплаченных действий как самая «заказушная». Про методы работы «Стоп коррупции» регулярно рассказывает журналист и блогер Василий Крутчак. Он не раз писал о «левых» доходах, которые появляются у собственников «неприбыльной» общественной организации.

Их любимая схема – получить «на лапу» деньги и мочить неугодного для заказчика человека. Методы неизменны – регулярные митинги и кустарно сделанные видеосюжеты, которые выходят в ютуб и на «5» телеканале. Напомним, он принадлежит уже экс-президенту Петру Порошенко. Ребята, как видите, не брезгуют любыми заказами. Лишь бы платили. А здесь они уже выступают против соратницы Петра Порошенко, Валерии Гонтаревой и её «друзей» по НБУ (Яков Смолий, Екатерина Рожкова). К движениям под НБУ подключили и Дорофеева.

От наших информаторов из окружения «СТОПКОРА» мы узнали, что Георгий долго напрашивался «поработать» под НБУ, ссылаясь на то, что у него много свободного времени. Работу ему, как видим, дали, но уже с другим «курсом» от того, что был у него, когда был под каналом «1+1» Игоря Коломойского.