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Вызывать скорую и полицию по номеру 112: Украина должна ввести новый телефон экстренных служб

30.10.2019 / 09:37
Вызывать скорую и полицию по номеру 112: Украина должна ввести новый телефон экстренных служб
Полиция, пожарная, скорая по одному номеру. Перевести все экстренные службы на единый номер Украина пытается не впервые.

Правительство хотело это сделать к чемпионату по футболу "Евро-2012", но единая экстренная служба так и не заработала. Теперь ввести единый номер Украина должна до 2021 года. Такое обязательство страна взяла на себя, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС.

Зачем нужен единый экстренный номер

Система "112" должна стать единым центром экстренного реагирования. Она объединит все экстренные службы – 101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (медики) и 104 (аварийная служба газа). То есть управление будет осуществляться из одного центра. Службы смогут взаимодействовать. Сейчас они не работают сообща: если полиция выезжает на вызов, то отдельный вызов должен делаться и на скорую. Единый номер решает эту проблему, так экономится время на спасение жизней.

"Примерно 30% украинцев теряются, на какой номер звонить при экстренных ситуациях. Проводился соцопрос, и люди за 10 секунд не могли назвать номер телефона той или другой экстренной службы", – замечает Станислав Гашпоренко, исполнительный директор ГО "Вызов 112".

Единая система "112" – это не только о звонках. Появляется больше источников получения информации об экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях. На улицах достаточно много камер видеонаблюдения. Однако их функции ограничены – они используются только для частной безопасности. В европейских странах все камеры наблюдения подключены к "112". Таким образом экстренные службы быстрее выявляют грабителей, преступников и пожары.

"К примеру, на большом предприятии есть камера видеонаблюдения. Если она подключена к системе "112" со встроенной технологией распознавания огня, то при возгорании камера распознает огонь и сразу передает информацию на центральный пульт", – говорит Гашпоренко.

Закон есть, "112" – нет

В Европе по номеру 112 можно вызвать любую экстренную службу: полицию, скорую или пожарную. Если набрать в Украине 112, то вас перенаправят в пожарно-спасательную службу.

На сегодня только в пяти европейских странах нет единого номера экстренных служб. Среди них Украина, Босния и Герцеговина, Македония, Беларусь, Армения. Была до недавнего времени и Молдова, но там год назад смогли внедрить единый номер.

В Украине первая попытка создать систему экстренного реагирования была осуществлена накануне чемпионата "Евро-2012". Тогда же приняли закон "О системе экстренной помощи населения по единому номеру 112". Но по факту он не работает, поскольку его технически невозможно реализовать, замечает Гашпоренко. Это касается переадресации вызовов и взаимодействия служб.

Решать проблему должно было госпредприятие "Центр общественной безопасности 112". Оно должно воплощать техническую часть сервиса. Но в 2016-м госпредприятие ликвидировали. При этом по закону предприятие выполняет свои функции.

По факту закон о службе "112" есть, но он не рабочий. К 2021 году Украина должна ввести единую систему – это одно из условий Соглашения ассоциации с ЕС. Но на сегодня никакой стратегии введения "112" нет, говорит Гашпоренко.

По примерным оценкам, полноценное внедрение системы в Украине может стоить около 70 млн долларов.

"Чтобы создать такую комплексную систему в Украине, по нашим оценкам, потребуется не менее трех лет. В таком темпе работы мы можем не успеть выполнить наши обязательства... Чтобы создавать систему, нужно понимать, что у нас уже есть и как это работает. Для этого необходим комплексный технический аудит. Разговоры об этом идут с 2017 года, но аудит еще не проведен", – отмечает Гашпоренко.

Последний раз в Министерстве внутренних дел – основном органе, который отвечает за создание системы "112", – вспоминали о единой экстренной службе в 2018 году. Тогда замминистра Татьяна Ковальчук заявила, что проект собираются запускать совсем скоро: "Этот проект не иллюзорный: он становится действенным механизмом, и мы сейчас готовимся в ближайшее время его запустить".

В МВД на запрос  ответили, что пока система "112" находится на этапе разработки технического проекта. С августа проводится тестовая эксплуатация системы экстренной помощи по номеру 112 на базе Службы по чрезвычайным ситуациям.

"По результатам проведения данной тестовой эксплуатации Системы "112" будет окончательно подготовлен проект создания и внедрения системы экстренной помощи по номеру 112", – сообщили в ведомстве.

При этом в существующий закон о системе "112" надо будет вносить изменения, подчеркивают в МВД. Изменения будут касаться организации модели экстренной помощи, функций диспетчерских служб, подразделений экстренной помощи, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По словам начальника отдела внедрения деятельности службы "112" МВД Андрея Загорулько, в разработке Кабинета министров находится проект Годовой национальной программы по эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год, где предвидена цель внедрить систему "112" до конца второго квартала 2024 года, а до конца 2025-го интегрировать все экстренные службы в одну систему.

Виталий Андроник

Источник

полиция, скорая, Система "112", пожарная, экстренная служба
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