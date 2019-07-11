Много "бедных" и проблемы с пенсионными фондами: что волнует страну с самым высоким уровнем доходов

Традиционно страны делятся на четыре группы: с низким доходом, с доходом ниже среднего, выше среднего и с высоким доходом. За основу берется показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения, рассчитанный по т. наз. "методу Атласа", учитывающему паритет покупательской способности.

Если еще в минувшем году странами с низким доходом считались те, где на среднестатистического жителя страны приходится менее 995 долларов США, то теперь – до 1025 долл. Чтобы считаться страной с высоким доходом, ВНД на душу населения должен составлять теперь не 12 055 долл., а более 12 375.

В принципе, для Украины изменения "барьеров" не имеет принципиального значения. С начала Независимости наша страна стабильно входит в группу стран с доходом ниже среднего на душу населения. В 2018 году, по данным ВБ, этот показатель для нашей страны составлял 2660 долларов. Украина в рейтинге оказалась между Папуа-Новой Гвинеей (2530 долл.) и Египтом (2800). Причем за последний год наш показатель серьезно улучшился. В 2017-м с показателем в 2260 долл. мы находились на три ступени ниже Папуа-Новой Гвинеи, между Лаосом (2240 долл.) и Узбекистаном (2350).

Самыми бедными странами по ВНД на душу населения остаются Бурунди (280 долл.), Малави (360) и Нигер (380). А самыми богатыми оказались Лихтенштейн (116 430), Бермудские острова (106 140) и Швейцария (83 580).

Правда, первые два государства, во-первых, считаются карликовыми, а потому вряд ли достаточно показательными для нас. А во-вторых, последние данные по ним датированы не 2018 годом, а получены 5-10 лет назад. Если же говорить о достаточно крупных государствах и свежих данных, то тройка лидеров будет такой: Швейцария – 83 580 долларов на душу населения, Норвегия – 80 790 долл., Макао (специальный административный район Китая) – 78 320 долл.

Как живется гражданам страны с самым большим ВНД на душу населения

Швейцария – также сравнительно небольшая европейская страна. Ее площадь – примерно как две области Украины (41 тыс. кв. км), население – 8,5 млн человек. Она не входит в Европейский Союз, однако более 85% ее экономики ориентированы на ЕС. Не входит она также в другие объединения, свой внеблоковый статус Швейцария задекларировала еще в 1815 году и неизменно следует этому принципу. Девизом Швейцарии считается фраза "Один за всех, все за одного".

Самые сильные отрасли экономики – фармацевтическая промышленность, машиностроение и высокоточная механика. Швейцарские лекарства считаются примером качества качества, швейцарские часы – эталоном точности. А еще Швейцария славится развитой сферой услуг, среди которых банковские услуги (более 10% ВВП) также известны всему миру как эталон надежности. Стоит ли удивляться, что главные офисы МВФ, Всемирного банка, ВТО и ОЭСР базируются именно на территории Швейцарии.

В Швейцарии не существует такого понятия, как государственный долг. Развитая, стабильная экономика позволяет этой стране обходиться без прямых внешних заимствований на протяжении последних 30 лет.

Налоговая система Швейцарии – трехуровневая. Физические лица платят налоги в федеральный (государственный) бюджет, в бюджет кантонов (областей) и муниципалитетов. Какие налоги собираются в федеральный бюджет, записано в Конституции. Каждый из 26 кантонов имеет свой собственный налоговый кодекс и по-разному облагает налогом доходы, активы, наследство, прирост капитала и земли и другие объекты налогообложения. Муниципальные налоги часто представляют собой надбавки к кантональным налогам, либо же кантоны отдают часть собранных налогов в бюджеты муниципалитетов. Однако в этом государстве действует правило: каждый человек должен заплатить в виде налогов не более 25% от своего заработка.

Кстати, если планируются изменения в налоговую систему любого уровня, эти вопросы в большинстве случаев выносятся на референдум. Таким образом, граждане Швейцарии сами решают, какие налоги и в каком размере они готовы платить.

Бедность наступает

Пожалуй, самое удивительное, что швейцарцев серьезно волнует… проблема бедности. Согласно последнему отчету правительства, каждый 12-й житель самой богатой страны… беден.

По швейцарским меркам, бедность – это если семье из 4-х человек приходится жить менее чем на 4000 франков в месяц. В переводе на украинскую валюту, это около 105 тыс. грн (на семью из 4-х человек). В правительстве отмечают: за последних несколько лет бедность в стране увеличилась на 20%. Сегодня более 675 тыс. швейцарцев живут за этой чертой бедности. Среди них много семей с одним родителем, поскольку детские заведения очень дорогие и родитель-одиночка вынужден работать неполный день. А также много бедных среди людей 50-60 лет, которые еще не пенсионеры и которые до недавнего времени обходились работодателю дороже, чем молодые работники, а потому подолгу могли пребывать в статусе безработного.

А вот пенсионеров среди самых бедных не так уж и много. Это объясняют тем, что на собственную пенсию люди начинают копить практически с молодости.

Бедные в Швейцарии получают социальную помощь, как и во многих других странах мира. Тамошние эксперты говорят, что без этой помощи уровень бедности в богатой Швейцарии был бы в 2,5 раза выше.

Впрочем, по общепринятым меркам, в частности по классификации, принятой в ЕС, ситуация с доходами в Швейцарии не такая уж и плохая. Уровень абсолютной бедности в этой стране составляет всего 1,5%, тогда как в среднем по Евросоюзу – 6,2%. Для понимания: бедными, по меркам Евростата, считаются люди, которые не могут позволить себе 4 и больше из ниже перечисленных пунктов:

- оплачивать счета

- отапливать дом

- оплачивать неожиданные расходы

- регулярно есть мясо и рыбу

- проводить раз в год хотя бы неделю вне дома (отпуск)

- купить телевизор

- купить стиральную машину

- купить автомобиль

- купить мобильный телефон.

Добавим, что средняя зарплата в Швейцарии составляет чуть больше 10 тыс. швейцарских франков.

Какие еще экономические вопросы решает самая благополучная в экономическом плане страна

В швейцарских СМИ в последнее время можно увидеть много статей о целесообразности/нецелесообразности открытия границ для трудовых мигрантов из стран ЕС. Многие швейцарцы опасаются, что приток рабочей силы из-за рубежа ухудшит уровень зарплат, чиновники же и бизнес уверяют, что это даст новый толчок для дальнейшего развития экономики и, как следствие, – для повышения благосостояния людей.

Швейцарский бизнес переживает, что азиатские "киты" продолжают реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в том числе на торговых путях из Китая в Азию, Африку и Европу, однако швейцарские компании пока не приглашены к участию. Недавно Швейцария подписала с Китаем Меморандум о расширении сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и проектного финансирования и надеется, что это откроет доступ к крупным заказам для высокотехнологичных машиностроительных компаний Швейцарии.

Сейчас Швейцария готовится к пенсионной реформе. Она будет заключаться в том, что для людей предпенсионного возраста уменьшат процент отчислений в пенсионный фонд с 18 до 14%. В настоящее время за 5 лет до пенсии отчисления с зарплаты работника, которые платит работодатель, вырастают с 14 до 18%, и из-за этого людям предпенсионного возраста сложнее найти работу, чем молодым. Кроме того, швейцарцев волнует, что некоторые пенсионные фонды плохо распоряжаются их деньгами, практически не зарабатывая, а иногда даже допуская потери вложенных денег.

Александра Романюк

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