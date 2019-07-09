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Отмена пожизненных сроков для женщин: почему это необходимо в Украине

09.07.2019 / 09:26
Отмена пожизненных сроков для женщин: почему это необходимо в Украине
В Украине предлагают отменить пожизненное заключение для женщин. На днях в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, сейчас документ рассматривается в комитетах парламента.

 

В Украине предлагают отменить пожизненное заключение для женщин. На днях в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, сейчас документ рассматривается в комитетах парламента. Главный аргумент такого смелого новшества приводится в пояснительной записке законопроекта — сокращение затрат на содержание таких заключенных и гуманизация уголовной ответственности. Кроме того, автор документа заявляет, что сейчас в Украине пожизненное наказание отбывают всего лишь 23 женщины и их количество не растет (всего пожизненников в стране — более 1,5 тыс.)

"При этом страна тратит значительные средства на содержание женщин, осужденных на пожизненное: для них построен отдельный участок (в колониях. — Авт.), создаются специфические условия труда, задействуются значительные человеческие и финансовые ресурсы (на одну пожизненницу тратят около 4,5 тыс. грн в месяц, или 54 тыс. грн в год. — Авт.)", — сообщается в пояснительной записке.

При этом указывается, что усиление наказания не влияет на уровень преступности.

Авторы говорят, что отмена пожизненного дает женщинам толчок к исправлению. Документ подали после визита в Качановскую женскую колонию (Харьковская область), где отбывают и максимальные сроки.

"Мы вместе с правозащитниками пообщались с этими женщинами, внимательно ознакомились с их делами, изучили то, насколько оправдана отмена пожизненного. Почему оправдана отмена? Потому как у этих женщин появляется стимул исправиться, вернуться в общество другими людьми. Это важно", — рассказал нам автор документа Юрий Мирошниченко.

К этому добавил, что в странах ближнего зарубежья женщин уже не садят в тюрьму пожизненно. Несколько подобных законопроектов лежат в Раде уже несколько лет, но пока ни один из них не был одобрен.

Мнение экспертов

Бывший начальник Качановской колонии (Харьковская область), Тамара Рукавишникова, рассказала, что за многие годы работы в тюремной системе повидала не одну пожизненницу, но ответить однозначно, отменять или нет пожизненное, — сложно.

"Да, в тюрьме нет ни одной, как говорится, святой. У каждой из них жуткая судьба. Но я считаю, что 25 лет тюрьмы были бы вполне достаточным сроком для исправления большинства женщин-преступниц. Но расскажу и о таком случае. Была заключенная, которая убила троих внуков и мужчину. Мотив убийства — ее жертвы, трое ее внуков, неуважительно, на ее взгляд, к ней относились. После этого она их всех убила. Считаю, что таких преступниц нужно прежде всего лечить, потому как у них явные отклонения психики. Для всех остальных длительные сроки были бы достаточным наказанием", — рассказала нам Рукавишникова.

Ее коллеги, следящие за порядком в женских колониях, добавили, что большинство убийств, совершенных женщинами, происходят на почве эмоций, ревности.

"В Мелитопольской колонии была девушка, которая из-за ревности забила молодого человека лопатой. Убийство было жутким и резонансным. Позже, при беседах с нами, заключенная раскаялась, пришла, как говорится, в себя, позже даже участвовала в тюремном конкурсе красоты", — рассказали тюремщицы.

Шанс и для мужчин

Новшества в законах возможны не только для женщин, но и для мужчин, осужденных на пожизненное. Об этом также сообщили в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Если для женщин предлагают исключить пожизненное, то для мужчин в парламент также внесен законопроект, где говорится о возможности пересмотра приговора через определенное время. В документе сказано, что пересмотр предлагается спустя 20 лет, но еще возможны корректировки", — рассказывают в комитете.

Сейчас в мире, по оценкам международных правозащитных организаций, отбывают пожизненное наказание около 200 тысяч человек. В большинстве стран и женщины, и мужчины, осужденные на пожизненное, имеют права просить помилование, отсидев 20—25 лет.

 

Игорь Серов

Источник 

женщины, пожизненный срок, тюрма
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