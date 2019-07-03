Выборы-2019. Особенности столичной «мажоритарки»

Избирательная система, при которой (что там и говорить) кандидату самое главное – понравиться избирателю, а не лидеру партии.

Система, которую, согласно новейшему украинскому общественному мифу, принято считать наиболее корупциогенной, мол, – где избирателей достаточно купить. Хотя деньги, на самом деле, – только один из эквивалентов силы. И «покупать» избирателей можно очень по-разному. Систему, которую принято ненавидеть и обвинять в нашей несовершенной политической жизни, полностью или частично применяют более чем в сотне стран мира, в том числе в США, Великобритании, Франции, Канаде, Австралии, Индии, Германии, Японии.

На самом деле, если парламент – это слепок общества, то он лучше всего проявляется на мажоритарке. Поскольку это битва не только кошельков, но и характеров и персоналий, на мажоритарном округе сходятся лучшие человеческие добродетели и пороки (порой – в одной и той же персоне). Выборы на мажоритарке – это битвы не только обещаний, но и собственных историй.

Мы не знаем, будут ли эти мажоритарные выборы последними для украинской избирательной системы. Ее уже много лет обещают отменить, и когда-то это уже делали.

На самом деле, мы ругаем эту систему уже десятки лет, а ликвидировать ее не словом, а делом – никто не спешит. Эксперты решили поинтересоваться – какие особенности нынешней мажоритарной кампании в столице Украины?

Киев – это тринадцать мажоритарных округов, на которых представлено от 13 до 29 кандидатов в депутаты. Примета времени: на каждом из них попадаются по два-три безработных самовыдвиженца с единственным профессионально-техническим образованием или студенты второго-третьего курса.

Киев – сложный, не бедный город, который не продается за гречку, даже когда в пакете с ней идет конверт. Кто и что победит здесь: бренд партии, харизма или предыдущая работа кандидата, который успел проявить заботу в виде ремонта подъездов и площадок для детей? Какие шансы у скандалистов? Общественных активистов? Националистов? Пройдемся по самым интересным персоналиям.

ГОЛОСЕЕВО (округ №211):

Голосеево – это богатый спальный район с огромным количеством новостроек. Этот округ всегда имеет собственное мнение. В течение предыдущих парламентских кампаний здесь трижды выигрывал Сергей Терехин – депутат, который никогда не имел финансового ресурса и успешно конкурировал с богачами, и которого проводил в ВР оппозиционный партийный бренд. Власти могли открывать здесь метро, много баллотировалось застройщиков, но жители района не расплачивались за это голосами. Голосеево дважды на президентских выборах отдавало предпочтение Петру Порошенко. И сейчас «Европейскую солидарность» здесь представляет довольно сильный кандидат – секретарь Киевсовета Владимир Прокопив. Конкуренцию ему составит известный своими скандалами Всеволод Филимоненко, блогер, журналист, который в свое время публично конфликтовал с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным. Партия «Слуга народа» выставила на округе Александра Юрченко, человека, который позиционирует себя как общественный активист.

ДАРНИЦА (округ № 212)

Дарница – интересный округ. Здесь соседствуют и хрущевки, и новостройки. Именно в Дарнице трижды выигрывал «космический мэр» Черновецкий, а уже в 2012 году – времена Януковича – представитель тогда Объединенной оппозиции Виталий Ярема. Интересно, что оппозиционный кандидат обошел тогда даже владельца сети Фуршет Игоря Баленко, который серьезно финансово вкладывался в округ. В 2014 году здесь победил тоже Виталий Сташук, который считает себя национал-демократом. В этом году, кроме самовыдвиженца Сташука, здесь идут от «Гражданской позиции» – Алексей Гриценко, лидер Автомайдана, сын бывшего кандидата в президенты Анатолия Гриценко, и «свободовец» Игорь Мирошниченко, который, впрочем, идет как самовыдвиженец. «Слуга народа» выставила кандидатом Максима Перебийноса, врача частной клиники «Борис».

Округ – также без заметных фаворитов, но его особенность в том, что после Черновецкого его фаворитами были национал-демократические кандидаты.

ТРОЕЩИНА (округ № 213)

По 213 округу баллотируется действующий нардеп (бывшая правая рука Дмитрия Яроша) Борислав Береза. Он зашел в Верховную Раду как человек Правого сектора, потом стал звездой на канале «Интер», что дало повод для слухов, что он – человек Левочкина, а если верить экс-продюсеру канала Марии Столяровой – ее самый удачный проект. Но вряд ли кто-то об этом сегодня помнит. И, наконец, Береза был одним из тех, кто прославился своей гражданской позицией в ПАСЕ.

Кандидата от «Слуги народа» Артема Дубнова некоторые СМИ подают как креатуру известного киевского застройщика Андрея Вавриша. Троещина – специфический, самый отдаленный спальный район, который имеет славу самого пролетарского, даже криминогенного. Но на выборах, хоть и с небольшим отрывом, здесь до сих пор выигрывали представители национал-демократического направления.

«Европейская солидарность» выдвинула на округе чиновницу КГГА – Анну Старостенко. Она избралась в Киевсовет как депутат по Троещине и не забывает напомнить, что утепление жилых домов, новый садик, парк – ее заслуга. Вообще, это не первый и не последний чиновник КГГА, которого делегирует на округ партия Порошенко. Будет интересно увидеть – кто из них сможет успешно провести кампанию.

И еще один момент: Троещина может дать аванс незнакомцу только один раз. Потому что я не нашла здесь депутата, который бы проходил дважды. Это подтверждает старую истину: в спальных, отдаленных районах забота стоит дорого, при ее отсутствии кандидат, который прошел на одной только «идеологии», второй раз проигрывает.

ВОСКРЕСЕНКА, ЛЕВОБЕРЕЖКА, РУСАНОВКА (округ № 214)

На округе 214 идет журналист Сергей Швец – ведущий утреннего выпуска ТРК "Студия 1+1", понятно, что от «Слуги народа». Активную Фейсбук-кампанию ведет член политической партии "Гражданское движение "Волна", антикоррупционер и тяжеловес в политике Виктор Чумак. Он выиграл выборы на этом округе в 2012 и в 2014 годах, хорошо его знает и умеет вести кампанию, поскольку выигрывал здесь даже у правой руки Черновецкого Олеся Довгого.

Из новых лиц стоит назвать Максима Дижечко от пропорошенковской Демсокиры, активиста, генерального менеджера проекта ОО "Юридическая сотня".

ЕЩЕ РАЗ ТРОЕЩИНА (округ № 215)

Этот округ включает в себя часть Троещины и Воскресенки.

Здесь дважды выигрывал «свободовец» Андрей Ильенко, который будет баллотироваться снова. Серьезную конкуренцию ему составит интеллигент, международник от «Слуги народа» Богдан Яременко – пожалуй, самая сильная из киевских кандидатур президентской партии. Интересным является кандидат от «Голоса», заместитель генерального директора по финансовым вопросам ГП "Прозорро" Андрей Кузьменко. Кто из них победит, как вы думаете? Модель поведения Андрея Ильенко мне кажется более понятной для неординарного избирателя Троещины. Тем более, что Андрей давно работает на округе. Но избиратель Троещины очень неоднороден, и его сердце – таки большая загадка.

ХАРЬКОВСКИЙ, СТАРАЯ-НОВАЯ ДАРНИЦА (округ № 216)

216-й округ известен тем, что в худшие времена он выбирал здесь кандидатов национально-демократического направления. Единственным проколом можно считать выборы 2014 года, когда два национально-демократических кандидата одолевали друг друга – и выиграл Александр Супруненко, представитель «молодой команды» Черновецкого. Он и сейчас баллотируется в депутаты как самовыдвиженец. Перед президентскими выборами некоторые СМИ склонялись к версии, что Супруненко, мол, работает на Петра Порошенко. Однако «Европейская солидарность» выдвинула здесь другого кандидата – Владимира Левина. Впрочем, Супруненко так часто здесь баллотировался, что имеет шансы.

От партии «Национальный корпус» выдвинут Андрей Рекун – доцент Института экономики, экологии и права при Национальном педагогическом университете им. М.П. Драгоманова, член упомянутой партии. Ярким (по крайней мере, для соцсетей) выдвиженцем можно считать Андрея Юсова – члена политической партии "Гражданская позиция», участника проекта «Новые лидеры». Он вошел в Топ-50 "Новых лидеров" по результатам онлайн-голосования, в прошлом – советник начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области по вопросам взаимодействия с общественностью, советник заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады по вопросам информационной политики.

ОБОЛОНЬ (округ №217)

Округ 217 на последних выборах дал едва ли не самый большой по Киеву процент голосов за Петра Порошенко. Поэтому не исключено, что фаворитом гонки станет представитель «Европейской солидарности» Людмила Костенко. Поговаривают (хотя этому нет доказательств), что она связана с застройщиком и бизнесменом Вадимом Столаром. Впрочем, как раз для Оболони это вряд ли считалось бы пороком. Столар не был здесь токсической личностью, просто народ отдавал предпочтение оппозиционерам. Сначала Александру Бригинцу, затем Андрею Билецкому. Это был тот случай, когда количество оппозиционеров побеждало количество благодарных пенсионеров. Хотя Столар много вложил в округ.

По этому же округу идет известная киевская активистка и краевед, основатель Общественного движения «Почайна» Анна Гончаренко, более известная как Анабелла Морина. Она за три года с нуля (или даже с минуса) вернула Киеву забытую реку Почайну и место крещения киевлян на Почтовой площади. Шансы у нее нам кажутся неплохими.

ОБОЛОНЬ И СВЯТОШИНО (округ №218)

Понятия не имеем, почему на округе, где дважды выигрывал Вадим Арьев, а перед тем – яркие национал-демократы, не нашлось своих кандидатов у «Европейской солидарности». Адресуем эти вопросы в офис партии при случае. Хотя «злые языки» предполагают, что таким образом более перспективными выглядят шансы Виктории Мухи – директора благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова". Противостоит ей кандидат от «Слуги народа» урбанист Дмитрий Гурин.

КИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА (округ №219)

А сам Александр Третьяков идет по округу №219. Он выиграл здесь выборы в 2014. А перед тем – еще дважды выигрывал на другом округе. Вообще, Александр Третьяков умеет выигрывать мажоритарку. А этот округ умеет быть благодарным за заботу. При всем уважении, серьезных конкурентов у Третьякова здесь нет.

ПОДОЛ И ВИНОГРАДАРЬ (округ № 220)

На Подоле, кроме действующего народного депутата Сергея Лещенко, баллотируются офицеры сразу трех ведомств: Минобороны, СБУ и Нацполиции.

Некоторые журналисты уверены, что срочное выдвижение Лещенко на округе (он пошел на мажоритарку после того, как Зеленский отказался брать в список бывших нардепов) легкой победы ему не обещает. Он, мол, наломал дров – написал, что это самый депрессивный район Киева.

Самым серьезным претендентом одни считают самовыдвиженца, офицера юридического департамента Минобороны Юрия Дидовца. Другие называют Алексея Окопного, члена партии "Европейская Солидарность». Он депутат Киевсовета.

В любом случае, заметно, что кандидаты начали поздно, кампания вялая – и выиграет тот кандидат, чей избиратель не поедет в отпуск.

ЦЕНТР – ПЕЧЕРСК (округ №221)

На Печерске у избирателя будет непростая задача. Он должен будет выбирать между кандидатом в президенты Романом Бессмертным и депутатом из «Народного фронта» Леонидом Емцем. Один – корифей-демократ, другой тоже, но младше. Здесь же идет руководитель проектов ОО "БФ "Слуга народа" Алексей Кошевой. Ну, и из известных-неизвестных – бывший глава «Партии зеленых» Алексей Костерин.

СОЛОМЕНКА (округ №222)

Интересным выбор будет на Соломенке. Кроме Дмитрия Андриевского, предпринимателя, который легко меняет политические партии, но уже дважды выигрывал этот округ, здесь баллотируется Вахтанг Убирия – беспартийный пенсионер, самовыдвиженец. Мы искали человека с такой фамилией в Гугле – и кое-что нашли. Википедия сообщает о таком себе украинском бизнесмене-спортсмене, связанном с Юрием Бойко, карьере которого якобы способствовал одиозный Семен Могилевич. Википедия пишет, что человек скрывается. Возможно, это совпадение, и речь идет о полном тезке нашего кандидата, ведь в справке написано, что господин Вахтанг пять последних лет проживает в Украине.

От «Слуги народа» здесь баллотируется Роман Грищук из компании «МХ шоу», которая специализируется на организации конференций, театральной деятельности и пошиве одежды.

И СНОВА ЦЕНТР – ШЕВЧЕНКОВСКИЙ (округ 223)

В центре электорат имеет большой выбор. Здесь баллотируются активист Вадим Гладчук – редактор интернет-издания «Спротыв», Андрей Подщипков – основатель канала «112 Украина». Имеет шансы «свободовец» Юрий Левченко. От «Голоса» идет действующий депутат от «Самопомочи» Виктория Пташник. И вишенка на торте – бывший мэр, которому исполнилось 80 лет, Александр Омельченко.

На этом округе точно не дадут засеять гречку, Юрий Левченко умеет бороться против этого. Но кого выберет национально-демократический избиратель центра – либерала или националиста? Кто из двух журналистов получит больше – менеджер пророссийского канала или наци центристского издания? Время покажет.

Лана Самохвалова, Киев

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