Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

В этом году им придется уплатить больше, чем в прошлом, так как размер налога зависит от минзарплаты, а она увеличилась на 523 грн. Юристы говорят, что налог стоит уплатить, даже если не пришло уведомление из Госфискальной службы (ГФС), чтобы не оштрафовали.

Сколько платить

Как разъяснила ГФС, по сравнению с прошлым годом не изменились ни ставки налога, ни размеры облагаемой налогом площади. Выросла только минзарплата, в процентах от которой взимается налог, поэтому ожидается, что за счет этого в казну поступит больше денег.

Напомним: налог на недвижимость платится за предыдущий год, то есть в 2019 г. надо рассчитаться за приобретения в 2018 г. Максимальная ставка за 1 кв. м равна 1,5% от минзарплаты (МЗП) на 1 января года (в 2018 г. это 3723 грн), за который платится налог. Льготная площадь (общая, а не жилая), за которую платить не надо, равна 60 кв. м для квартиры, 120 кв. м для частного дома, 180 кв. м для квартиры + дом. Если метраж больше, то облагаются налогом только "лишние" метры. Например, для квартиры площадью 65 кв. м считается налог лишь с пяти "квадратов". Когда собственников недвижимости больше одного и доля каждого выделена в натуре, то каждый расплачивается с государством отдельно, это позволяет либо не платить вовсе, либо существенно сэкономить. Рассчитаться надо до 1 сентября, иначе ГФС насчитает штраф — 10% суммы налога при просрочке до месяца и 20% при просрочке больше месяца плюс пеня в размере 0,04% от суммы долга за каждый день просрочки.

В базе не все

В ГФС напомнили, что так как налог поступает в местные бюджеты, то и его размер определяют местные органы власти, поэтому процент может быть меньше, чем максимальные 1,5% МЗП. Как правило, такой процент платит бизнес, а с физлиц берут меньше. Так, в Киеве ставка налога равна 0,75%, в Харькове и Одессе — 1%, во Львове 0,5% для собственников квартир и 1% для собственников частных домов. Поэтому налог на квартиру общей площадью 90 кв. м в столице составит 838 грн: (90 – 60) х 3723 х 0,75% = 838, во Львове вдвое меньше — 419 грн, а в Харькове и Одессе на четверть больше — 1117 грн. Интересно, что многие объединенные территориальные общины в селах устанавливают для физлиц ставку 0%, либо в 50—100 раз меньше максимальной. В 2018 г. в казну поступило около 1 млрд грн налога, его внесли 1 млн собственников жилья. То есть платят порядка 5% семей. По данным ГФС, на 2019 г. подготовлено уже 1,2 млн уведомлений. По словам юриста Владимира Столитнего, увеличение числа плательщиков связано с наполнением электронной базы налогообложения.

"База ведется с 2014 года, поэтому многих собственников жилья в ней пока нет, они не получают уведомлений и не платят налоги, — разъяснил нам Столитний. — Но база постоянно пополняется: за счет покупки жилья, вступления в наследство новых собственников и мониторинга ГФС реестров недвижимости. Поэтому стоит начать платить добровольно, иначе, если вас обнаружат налоговики, придется внести налог за последние три года плюс 20% штрафа. А вот тех, кто "сдался" сам, как правило, не штрафуют".

Для нашего примера санкции за три года составят для Киева около 2000 грн.

Нюансы для льготников

Согласно Налоговому кодексу, от уплаты налога на недвижимость освобождаются: участники боевых действий; семьи, имеющие пять и более детей; дети-сироты и дети с ограниченными возможностями, воспитываемые только одним из родителей; детдома семейного типа, религиозные организации, детсады, школы. Местные общины могут вводить свои льготы, чаще всего от подати освобождают пенсионеров и инвалидов. А вот для владельцев крупной недвижимости кодекс требует дополнительную оплату: за квартиру общей площадью свыше 300 кв. м и за дом свыше 500 кв. м ежегодно взимается дополнительно 25 тыс. грн независимо от числа собственников.

Александр Панченко

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