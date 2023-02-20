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кремль під прапором України: Найпотужніші ілюстрації до річниці вторгнення

20.02.2023 / 14:25 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
24 лютого буде річниця повномасштабного російського вторгнення.

Життя більшості українців та світу докорінно змінили ці 12 місяців. І ці зміни фіксують наші художники-ілюстратори, які продовжують творити в умовах війни.

Героями їхніх полотен є Україна та її народ. Ті, хто воює, рятує, оплакує рідних, партизанить, волонтерить і на собі виносить домашніх улюбленців.

До вашої уваги полотна, які підіймають бойовий дух, стають меседжами та символами. І нагадують про ціну свободи України.

художники
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