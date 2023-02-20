кремль під прапором України: Найпотужніші ілюстрації до річниці вторгнення

Життя більшості українців та світу докорінно змінили ці 12 місяців. І ці зміни фіксують наші художники-ілюстратори, які продовжують творити в умовах війни.

Героями їхніх полотен є Україна та її народ. Ті, хто воює, рятує, оплакує рідних, партизанить, волонтерить і на собі виносить домашніх улюбленців.

До вашої уваги полотна, які підіймають бойовий дух, стають меседжами та символами. І нагадують про ціну свободи України.