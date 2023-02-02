СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»

Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що в межах кримінальних проваджень документуються десять епізодів злочинної діяльності, серед яких – виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків та створення безнадійної заборгованості нафтопереробного й нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення і зниження вартості їхніх активів.

За даними слідства, злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Спільно з Бюро економічної безпеки за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України, проведена низка обшуків. За результатами слідчих дій топменеджменту Укртатнафти оголошені підозри у вчинені кримінальних правопорушень.

Як уточнили в БЕБ, підозра оголошена, зокрема, ексдиректору Укртатнафти. Йому обраний запобіжний захід у вигляді застави розміром майже 200 мільйонів гривень.

Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування махінацій на нафтових підприємствах за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.