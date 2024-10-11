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КНДР вже розгорнула 1 500 бійців спецназу у Владивостоці, - ЗМІ

21.10.2024 / 12:16
З'явилися супутникові знімки, які зафіксували пересування військ КНДР до держави-агресора росії. Зокрема, Північна Корея вирішила відправити близько 12 000 військових до росії для підтримки її війни проти України і вже розгорнула 1 500 бійців спецназу у Владивостоці.

Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко та південнокорейське новинне агенство Yonhap.

"Пересування військ КНДР до росії фіксується з супутника. До 12 тисяч військових, у Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків. Розвідка Південної Кореї стежить за всім. Наша розвідка також все знає", – йдеться в повідомленні Коваленка.

Опублікований супутниковий знімок має емблему південнокорейського видання Yonhap News Agency.

Видання повідомило, що розвідка Південної Кореї оприлюднила три знімки як доказ розгортання військ Північної Кореї в росії. Дві з трьох фотографій були зроблені компанією Airbus, світовим постачальником супутникових знімків, але третя не була ідентифікована, коли Національна розвідувальна служба (НРС) країни представила їх у п'ятницю.

Розвідка заявила, що КНДР вирішила відправити близько 12 000 військових до росії для підтримки її війни проти України і вже розгорнула 1 500 бійців спецназу у Владивостоці.

"Фотографія без зазначення авторства була зроблена супутником, який ми використовуємо", – сказало джерело.

Схоже, що фотографія була зроблена супутником, оснащеним радаром із синтезованою апертурою (SAR), який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування.

Південна Корея експлуатує кілька супутників, оснащених РСА, в тому числі військовий розвідувальний супутник, хоча знімки, зроблені військовими супутниками, зазвичай не включаються в урядові прес-релізи, оскільки вони класифікуються як військова таємниця.

Південна Корея ретельно відстежує пересування Північної Кореї за допомогою супутників, якими керує уряд і військові, на тлі зростаючих спекуляцій про поглиблення військової співпраці між москвою і Пхеньяном.

Коваленко, корейці
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